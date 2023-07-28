Artifact, уникальное новостное приложение, созданное архитекторами Instagram, представило свою последнюю функцию, поддерживающую искусственный интеллект. Совместно с компанией Speechify они представили новую функцию преобразования текста в речь, которая позволяет пользователям прослушивать новостные статьи в звуковой форме. Выйдя за рамки типичного монотонного и роботизированного озвучивания, пользователи получили возможность настраивать естественные голоса, акценты и регулировать скорость звучания. Функция включает в себя даже голоса таких икон поп-культуры, как Снуп Догг и Гвинет Пэлтроу.

Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно нажать кнопку воспроизведения в нижней части выбранной статьи. Для начала прослушивания предлагается выбор голоса, акцента и скорости речи. Скорость речи можно изменять с помощью удобного ползунка - от медленного темпа 0,1х до быстрого 4,5х, что гарантирует комфортную скорость прослушивания для каждого.

Возможность работы приложения в фоновом режиме, даже когда пользователь просматривает другие материалы, позволяет оставаться в курсе событий, занимаясь другими делами, например, тренировками, поездками или домашними хлопотами.

Artifact предлагает более 30 бесплатных вариантов озвучивания и пока не планирует вводить плату. Эти голоса имеют несколько акцентов, охватывающих такие регионы, как Великобритания, Австралия, Нигерия и Южная Африка. Эксклюзивные голоса знаменитостей - Пэлтроу и Догга - не единственное достоинство приложения. Также предусмотрены забавные альтернативные варианты, такие как "Мистер Президент", повторяющий голос Обамы, и "Дуайт", поразительно похожий на Дуайта Шрута из сериала "Офис".

Эта функция, вдохновленная искусственным интеллектом, является частью многочисленных дополнений, внесенных в Artifact после его публичного запуска в феврале 2023 года.

В предыдущем месяце Artifact объявил о внедрении искусственного интеллекта для переписывания сенсационных заголовков, привлекающих внимание. Пользователи могут отмечать заголовки, считающиеся "приманкой", после чего модель GPT-4 приступает к их переписыванию. Измененные заголовки выделяются значком звезды. Приложение также опирается на искусственный интеллект при составлении краткого содержания статей, позволяя использовать такие забавные резюме, как "объясните, как мне пять лет", или серию выразительных эмодзи.

Используя методики искусственного интеллекта, Artifact также позволяет системе рекомендаций персонализировать контент на основе поведения пользователей, например, кликов, времени чтения и пребывания на сайте, акций, а не просто учитывать тренды, существующие среди пользователей.

По своим возможностям Artifact не уступает другим конкурирующим новостным приложениям, включая китайское Toutiao от ByteDance, японское SmartNews и News Break, еще одно новостное приложение с китайскими корнями. Конкуренция распространяется и на те области, где потребители информации получают новости - новостные приложения для смартфонов от Apple и Google, а также такие платформы, как TikTok.

Благодаря новой функции преобразования текста в речь Artifact также является сильным соперником таких приложений для чтения, как Pocket, Matter и Instapaper. Подобно Artifact, такие платформы, как AppMaster, делают успехи в цифровом мире, предоставляя пользователям упрощенную платформу для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений, не требующую глубоких знаний в области кодирования.