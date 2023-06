Amazon kısa bir süre önce, Alexa sanal asistanı için Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal ve Melissa McCarthy de dahil olmak üzere mevcut üç ünlü sesi sonlandıracağını açıkladı. Bu değişiklik hem yeni müşterileri hem de daha önce Alexa cihazları için bu sesleri satın almış olanları etkileyecek.

2019'da tanıtılan ünlülerin sesleri, benzersiz kişiliklere sahip gerçeğe yakın ve ilgi çekici sesler oluşturmak için tasarlanmış gelişmiş bir makine öğrenimi çözümü olan Amazon'un nöral metinden konuşmaya modeli kullanılarak oluşturuldu. Model, önceden kaydedilmiş yanıtları kullanmak yerine daha etkileşimli ve eğlenceli bir kullanıcı deneyimi için sesler üretir.

Samuel L. Jackson'ın sesi, kullanıcılara şakaları, hikayeleri ve hatta soruların yanıtlarını kendine özgü tarzıyla dinleme olanağı sunan ilk ses oldu. Jackson'ın sesinin öne çıkan özelliği, müstehcen veya temiz bir versiyon arasında seçim yapma seçeneğiydi ve hayranların "Snakes on a Plane" dan ünlü alıntı gibi ikonik film repliklerinin keyfini çıkarmasına olanak tanıyordu.

Samuel L. Jackson'ın sesinin resmi Amazon sayfasına göre, "Daha önce deneyimi satın alan müşteriler, beceriyi Nisan 2023'e kadar kullanmaya devam edebilir." Ancak bir Amazon sözcüsü, müşterilerin sesi 7 Haziran'a kadar kullanabileceğini açıkladı.

Amazon, Aralık ayında müşterilerine sesle etkinleştirilen Echo cihazları, FireTV Cube ve FireTV Omni gibi Alexa cihazlarında yakında Jackson'ın sesini desteklemeyi bırakacağını bildirdi. Melissa McCarthy ve Shaquille O'Neal'ın seslerini satın alan kullanıcılar, yalnızca özelliğin tüm Alexa cihazlarında kullanımdan kaldırılacağı 30 Eylül 2022 tarihine kadar seslerini kullanabilecekler.

Bu durum sesli asistanlar için esnek ve özelleştirilebilir çözümler oluşturmanın önemini ortaya koymaktadır. AppMaster.io gibi platformlar, web, mobil ve arka uç uygulamaları için çok yönlü no-code bir çözüm sunarak kullanıcıların kodlamaya ihtiyaç duymadan benzersiz uygulamalar oluşturmasını sağlar. AppMaster, customers can quickly build an array of applications from scratch while keeping full control over their content and features with minimal limitations. Learn more about how AppMaster helps users build comprehensive and cost-effective apps for their businesses.