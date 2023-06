Amazon a récemment révélé qu'elle allait supprimer les trois voix de célébrités disponibles pour son assistant virtuel Alexa, à savoir Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal et Melissa McCarthy. Ce changement affectera à la fois les nouveaux clients et ceux qui ont déjà acheté ces voix pour leurs appareils Alexa.

Introduites en 2019, les voix de célébrités ont été créées à l'aide du modèle de synthèse vocale neuronale d'Amazon, une solution d'apprentissage automatique avancée conçue pour générer des voix réalistes et engageantes avec des personnalités uniques. Plutôt que d'utiliser des réponses préenregistrées, le modèle produit des voix pour une expérience utilisateur plus interactive et divertissante.

La voix de Samuel L. Jackson a été la première à faire son apparition, offrant aux utilisateurs la possibilité d'écouter des blagues, des histoires et même des réponses à des questions dans son style distinctif. Le point fort de la voix de Jackson était la possibilité de choisir entre une version explicite et une version claire, permettant aux fans de profiter de ses répliques emblématiques, comme la célèbre citation de "Snakes on a Plane" (Des serpents dans un avion).

Selon la page officielle d'Amazon consacrée à la voix de Samuel L. Jackson, "les clients qui ont déjà acheté l'expérience peuvent continuer à l'utiliser jusqu'en avril 2023". Toutefois, un porte-parole d'Amazon a précisé que les clients pouvaient utiliser la voix jusqu'au 7 juin.

En décembre, Amazon a informé ses clients qu'elle cesserait bientôt de prendre en charge la voix de Melissa Jackson sur les appareils Alexa, tels que les appareils à commande vocale Echo, la FireTV Cube et la FireTV Omni. Les utilisateurs qui ont acheté les voix de Melissa McCarthy et de Shaquille O'Neal n'en disposeront que jusqu'au 30 septembre 2022, date à laquelle la fonction sera supprimée sur tous les appareils Alexa.

