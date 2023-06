Amazon baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka akan menghentikan tiga suara selebriti yang tersedia untuk asisten virtual Alexa-nya, termasuk Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal, dan Melissa McCarthy. Perubahan ini akan memengaruhi pelanggan baru dan pelanggan yang sebelumnya telah membeli suara ini untuk perangkat Alexa mereka.

Diperkenalkan kembali pada tahun 2019, suara selebritas dibuat menggunakan model text-to-speech saraf Amazon, solusi pembelajaran mesin canggih yang dirancang untuk menghasilkan suara yang nyata dan menarik dengan kepribadian unik. Alih-alih menggunakan tanggapan yang direkam sebelumnya, model ini menghasilkan suara untuk pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan menghibur.

Suara Samuel L. Jackson adalah yang pertama kali debut, menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk mendengarkan lelucon, cerita, dan bahkan jawaban atas pertanyaan dengan gayanya yang khas. Sorotan suara Jackson adalah opsi untuk memilih antara versi eksplisit atau bersih, yang memungkinkan penggemar menikmati alur film ikoniknya, seperti kutipan terkenal dari "Snakes on a Plane".

Sesuai halaman Amazon resmi untuk suara Samuel L. Jackson, "Pelanggan yang sebelumnya membeli pengalaman tersebut dapat terus menggunakan keterampilan tersebut hingga April 2023." Namun, juru bicara Amazon telah mengklarifikasi bahwa pelanggan dapat menggunakan suara tersebut hingga 7 Juni.

Pada bulan Desember, Amazon memberi tahu pelanggan bahwa mereka akan segera berhenti mendukung suara Jackson di perangkat Alexa seperti perangkat Echo yang diaktifkan suara, FireTV Cube, dan FireTV Omni. Pengguna yang telah membeli suara Melissa McCarthy dan Shaquille O'Neal hanya akan tersedia hingga 30 September 2022, saat fitur tersebut akan dihentikan di semua perangkat Alexa.

Situasi ini menunjukkan pentingnya menetapkan solusi yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk asisten suara. Platform seperti AppMaster.io memberdayakan pengguna untuk membuat aplikasi unik tanpa perlu pengkodean, dengan menawarkan solusi no-code serbaguna untuk aplikasi web, seluler, dan backend. Dengan AppMaster, customers can quickly build an array of applications from scratch while keeping full control over their content and features with minimal limitations. Learn more about how AppMaster helps users build comprehensive and cost-effective apps for their businesses.