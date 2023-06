A Amazon revelou recentemente que vai descontinuar as três vozes de celebridades disponíveis para o seu assistente virtual Alexa, incluindo Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal e Melissa McCarthy. Essa mudança afetará tanto os novos clientes quanto aqueles que já compraram essas vozes para seus dispositivos Alexa.

Introduzidas em 2019, as vozes das celebridades foram criadas usando o modelo neural de conversão de texto em fala da Amazon, uma solução avançada de aprendizado de máquina projetada para gerar vozes realistas e envolventes com personalidades únicas. Em vez de usar respostas pré-gravadas, o modelo produz vozes para uma experiência de utilizador mais interativa e divertida.

A voz de Samuel L. Jackson foi a primeira a estrear, oferecendo aos utilizadores a possibilidade de ouvir piadas, histórias e até respostas a perguntas no seu estilo característico. O destaque da voz de Jackson foi a opção de escolher entre uma versão explícita ou limpa, permitindo aos fãs desfrutar das suas falas icónicas de filmes, como a famosa citação de "Snakes on a Plane".

De acordo com a página oficial da Amazon para a voz de Samuel L. Jackson, "os clientes que compraram anteriormente a experiência podem continuar a usar a habilidade até abril de 2023". No entanto, um porta-voz da Amazon esclareceu que os clientes podem usar a voz até 7 de junho.

Em dezembro, a Amazon notificou os clientes de que em breve deixaria de oferecer suporte à voz de Jackson em dispositivos Alexa, como dispositivos Echo ativados por voz, FireTV Cube e FireTV Omni. Os utilizadores que compraram as vozes de Melissa McCarthy e Shaquille O'Neal só as terão disponíveis até 30 de Setembro de 2022, altura em que a funcionalidade será descontinuada em todos os dispositivos Alexa.

