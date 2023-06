Amazon hat kürzlich bekannt gegeben, dass es die drei verfügbaren prominenten Stimmen für seinen virtuellen Assistenten Alexa, darunter Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal und Melissa McCarthy, nicht mehr anbieten wird. Diese Änderung betrifft sowohl neue Kunden als auch diejenigen, die diese Stimmen bereits für ihre Alexa-Geräte erworben haben.

Die 2019 eingeführten prominenten Stimmen wurden mithilfe des neuronalen Text-to-Speech-Modells von Amazon erstellt, einer fortschrittlichen Lösung für maschinelles Lernen, die lebensechte und einnehmende Stimmen mit einzigartigen Persönlichkeiten erzeugt. Anstatt voraufgezeichnete Antworten zu verwenden, erzeugt das Modell Stimmen für ein interaktiveres und unterhaltsameres Nutzererlebnis.

Samuel L. Jacksons Stimme war die erste, die zum Einsatz kam und den Nutzern die Möglichkeit bot, Witze, Geschichten und sogar Antworten auf Fragen in seinem unverwechselbaren Stil zu hören. Das Highlight von Jacksons Stimme war die Möglichkeit, zwischen einer expliziten und einer reinen Version zu wählen, so dass die Fans seine kultigen Filmzeilen, wie das berühmte Zitat aus "Snakes on a Plane", genießen konnten.

Auf der offiziellen Amazon-Seite für Samuel L. Jacksons Stimme heißt es: "Kunden, die das Erlebnis bereits erworben haben, können den Skill bis April 2023 weiter nutzen." Ein Amazon-Sprecher hat jedoch klargestellt, dass Kunden die Stimme bis zum 7. Juni nutzen können.

Im Dezember informierte Amazon seine Kunden darüber, dass die Unterstützung von Jacksons Stimme auf Alexa-Geräten wie den sprachaktivierten Echo-Geräten, dem FireTV Cube und dem FireTV Omni bald eingestellt werden würde. Nutzer, die die Stimmen von Melissa McCarthy und Shaquille O'Neal gekauft haben, werden sie nur noch bis zum 30. September 2022 zur Verfügung haben, wenn die Funktion auf allen Alexa-Geräten eingestellt wird.

