เมื่อเร็ว ๆ นี้ Amazon เปิดเผยว่าจะยุติการพากย์เสียงคนดัง 3 เสียงสำหรับผู้ช่วยเสมือนของ Alexa ซึ่งรวมถึง Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal และ Melissa McCarthy การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งลูกค้าใหม่และผู้ที่เคยซื้อเสียงเหล่านี้สำหรับอุปกรณ์ Alexa ของตนก่อนหน้านี้

เปิดตัวในปี 2019 เสียงของคนดังถูกสร้างขึ้นโดยใช้โมเดลการแปลงข้อความเป็นคำพูดแบบประสาทของ Amazon ซึ่งเป็นโซลูชันแมชชีนเลิร์นนิงขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเสียงที่เหมือนจริงและน่าดึงดูดด้วยบุคลิกที่ไม่เหมือนใคร แทนที่จะใช้การตอบสนองที่บันทึกไว้ล่วงหน้า โมเดลจะสร้างเสียงสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้ที่โต้ตอบและสนุกสนานมากขึ้น

เสียงของซามูเอล แอล. แจ็กสันเป็นเสียงแรกที่เปิดตัว ทำให้ผู้ใช้สามารถฟังเรื่องตลก เรื่องราว และแม้แต่ตอบคำถามในสไตล์ที่โดดเด่นของเขา จุดเด่นของเสียงของแจ็คสันคือตัวเลือกให้เลือกระหว่างเวอร์ชันที่โจ่งแจ้งหรือชัดเจน ทำให้แฟนๆ ได้เพลิดเพลินกับบทภาพยนตร์ที่โด่งดังของเขา เช่น คำพูดที่โด่งดังจาก “Snakes on a Plane”

ตามหน้า Amazon อย่างเป็นทางการสำหรับเสียงของ Samuel L. Jackson “ลูกค้าที่ซื้อประสบการณ์ก่อนหน้านี้อาจใช้ทักษะต่อไปได้จนถึงเดือนเมษายน 2023” อย่างไรก็ตาม โฆษกของ Amazon ได้ชี้แจงว่าลูกค้าสามารถใช้เสียงได้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน

ในเดือนธันวาคม Amazon แจ้งลูกค้าว่าอีกไม่นานจะหยุดรองรับเสียงของ Jackson บนอุปกรณ์ Alexa เช่น อุปกรณ์ Echo ที่เปิดใช้งานด้วยเสียง, FireTV Cube และ FireTV Omni ผู้ใช้ที่ซื้อเสียงของ Melissa McCarthy และ Shaquille O'Neal จะใช้งานได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2022 เท่านั้น ซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าวจะหยุดให้บริการในอุปกรณ์ Alexa ทั้งหมด

