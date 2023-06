아마존은 최근 사무엘 L. 잭슨(Samuel L. Jackson), 샤킬 오닐(Shaquille O'Neal), 멜리사 맥카시(Melissa McCarthy) 등 알렉사 가상 비서에 사용할 수 있는 세 명의 유명인 목소리를 중단할 것이라고 밝혔다. 이 변경 사항은 신규 고객과 이전에 Alexa 장치용으로 이러한 음성을 구매한 고객 모두에게 영향을 미칩니다.

2019년에 다시 도입된 유명인의 목소리는 고유한 개성을 지닌 실제와 같고 매력적인 목소리를 생성하도록 설계된 고급 기계 학습 솔루션인 Amazon의 신경 텍스트 음성 변환 모델을 사용하여 생성되었습니다. 사전 녹음된 응답을 사용하는 대신 이 모델은 보다 상호 작용적이고 재미있는 사용자 경험을 위해 음성을 생성합니다.

Samuel L. Jackson의 목소리가 가장 먼저 데뷔하여 사용자에게 농담, 이야기, 질문에 대한 답변까지 독특한 스타일로 들을 수 있는 기능을 제공했습니다. 잭슨 목소리의 하이라이트는 노골적인 버전과 깨끗한 버전 사이에서 선택할 수 있는 옵션으로 팬들이 "Snakes on a Plane"의 유명한 인용구와 같은 그의 상징적인 영화 대사를 즐길 수 있도록 했습니다.

사무엘 L. 잭슨(Samuel L. Jackson)의 목소리에 대한 공식 아마존 페이지에 따르면 "이전에 경험을 구매한 고객은 2023년 4월까지 스킬을 계속 사용할 수 있습니다." 그러나 아마존 대변인은 고객이 6월 7일까지 음성을 사용할 수 있다고 밝혔습니다.

12월에 Amazon은 음성 활성화 Echo 장치, FireTV Cube 및 FireTV Omni와 같은 Alexa 장치에서 Jackson의 음성 지원을 곧 중단할 것이라고 고객에게 알렸습니다. Melissa McCarthy와 Shaquille O'Neal의 음성을 구입한 사용자는 2022년 9월 30일까지만 음성을 사용할 수 있으며, 이 때 모든 Alexa 장치에서 이 기능이 중단됩니다.

