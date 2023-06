অ্যামাজন সম্প্রতি প্রকাশ করেছে যে এটি তার অ্যালেক্সা ভার্চুয়াল সহকারীর জন্য উপলব্ধ তিনটি সেলিব্রিটি ভয়েস বন্ধ করবে, যার মধ্যে স্যামুয়েল এল. জ্যাকসন, শাকিল ও'নিল এবং মেলিসা ম্যাকার্থি রয়েছে৷ এই পরিবর্তনটি নতুন গ্রাহকদের এবং যারা আগে তাদের Alexa ডিভাইসের জন্য এই ভয়েসগুলি কিনেছে তাদের উভয়কেই প্রভাবিত করবে৷

2019 সালে প্রবর্তিত, সেলিব্রিটি ভয়েসগুলি Amazon-এর নিউরাল টেক্সট-টু-স্পীচ মডেল ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল, একটি উন্নত মেশিন লার্নিং সমাধান যা অনন্য ব্যক্তিত্বের সাথে প্রাণবন্ত এবং আকর্ষক কণ্ঠস্বর তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পূর্বে রেকর্ড করা প্রতিক্রিয়াগুলি ব্যবহার করার পরিবর্তে, মডেলটি আরও ইন্টারেক্টিভ এবং বিনোদনমূলক ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার জন্য ভয়েস তৈরি করে।

স্যামুয়েল এল. জ্যাকসনের কণ্ঠই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল, যা ব্যবহারকারীদের তার স্বতন্ত্র শৈলীতে জোকস, গল্প এবং এমনকি প্রশ্নের উত্তর শোনার ক্ষমতা প্রদান করে। জ্যাকসনের ভয়েসের হাইলাইট ছিল একটি স্পষ্ট বা পরিষ্কার সংস্করণের মধ্যে বেছে নেওয়ার বিকল্প, যা ভক্তদের তার আইকনিক সিনেমা লাইনগুলি উপভোগ করতে দেয়, যেমন "স্নেকস অন এ প্লেন" থেকে বিখ্যাত উক্তি।

স্যামুয়েল এল. জ্যাকসনের ভয়েসের জন্য অফিসিয়াল অ্যামাজন পৃষ্ঠা অনুসারে, "যে গ্রাহকরা আগে অভিজ্ঞতাটি কিনেছিলেন তারা এপ্রিল 2023 পর্যন্ত দক্ষতা ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারেন।" তবে, আমাজনের একজন মুখপাত্র স্পষ্ট করেছেন যে গ্রাহকরা 7 জুনের মধ্যে ভয়েসটি ব্যবহার করতে পারবেন।

ডিসেম্বরে, অ্যামাজন গ্রাহকদের জানিয়েছিল যে এটি শীঘ্রই অ্যালেক্সা ডিভাইস যেমন ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড ইকো ডিভাইস, ফায়ারটিভি কিউব এবং ফায়ারটিভি ওমনিতে জ্যাকসনের ভয়েস সমর্থন করা বন্ধ করবে। যে ব্যবহারকারীরা মেলিসা ম্যাককার্থি এবং শ্যাকিল ও'নিলের ভয়েস কিনেছেন তারা কেবলমাত্র 30 সেপ্টেম্বর, 2022 পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে, যখন বৈশিষ্ট্যটি সমস্ত Alexa ডিভাইসে বন্ধ হয়ে যাবে।

