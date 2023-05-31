Недавно компания Amazon сообщила, что прекращает использование трех голосов знаменитостей для своего виртуального помощника Alexa, включая Сэмюэля Л. Джексона, Шакила О'Нила и Мелиссу Маккарти. Это изменение коснется как новых клиентов, так и тех, кто уже приобрел эти голоса для своих устройств Alexa.

Голоса знаменитостей, представленные в 2019 году, были созданы с использованием нейронной модели преобразования текста в речь Amazon - передового решения машинного обучения, предназначенного для создания реалистичных и привлекательных голосов с уникальной индивидуальностью. Вместо того чтобы использовать заранее записанные ответы, модель генерирует голоса для более интерактивного и развлекательного пользовательского опыта.

Первым дебютировал голос Сэмюэля Л. Джексона, предложив пользователям возможность слушать шутки, истории и даже ответы на вопросы в его характерном стиле. Изюминкой голоса Джексона стала возможность выбора между откровенной и чистой версией, что позволило поклонникам наслаждаться его культовыми репликами из фильмов, такими как знаменитая цитата из "Змеи в самолете".

Согласно официальной странице Amazon, посвященной голосу Сэмюэля Л. Джексона, "клиенты, которые ранее приобрели этот навык, могут продолжать использовать его до апреля 2023 года". Однако представитель Amazon уточнил, что покупатели могут использовать голос до 7 июня.

В декабре Amazon уведомила покупателей о том, что вскоре прекратит поддержку голоса Джексона на устройствах Alexa, таких как устройства Echo с голосовым управлением, FireTV Cube и FireTV Omni. Пользователям, купившим голоса Мелиссы Маккарти и Шакила О'Нила, они будут доступны только до 30 сентября 2022 года, когда эта функция будет прекращена на всех устройствах Alexa.

Эта ситуация демонстрирует важность создания гибких и настраиваемых решений для голосовых помощников. Такие платформы, как AppMaster.io, позволяют пользователям создавать уникальные приложения без необходимости кодирования, предлагая универсальное no-code решение для веб-, мобильных и внутренних приложений. С помощью AppMaster клиенты могут быстро создавать множество приложений с нуля, сохраняя полный контроль над их содержанием и функциями с минимальными ограничениями. Узнайте больше о том, как AppMaster помогает пользователям создавать комплексные и экономически эффективные приложения для своего бизнеса.