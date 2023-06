Amazon ha recentemente rivelato che interromperà le tre voci di celebrità disponibili per il suo assistente virtuale Alexa, tra cui Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal e Melissa McCarthy. Questo cambiamento interesserà sia i nuovi clienti sia coloro che hanno già acquistato queste voci per i loro dispositivi Alexa.

Introdotte nel 2019, le voci delle celebrità sono state create utilizzando il modello neurale text-to-speech di Amazon, una soluzione avanzata di apprendimento automatico progettata per generare voci realistiche e coinvolgenti con personalità uniche. Invece di utilizzare risposte preregistrate, il modello produce voci per un'esperienza utente più interattiva e divertente.

La voce di Samuel L. Jackson è stata la prima a debuttare, offrendo agli utenti la possibilità di ascoltare battute, storie e persino risposte alle domande nel suo stile caratteristico. Il punto forte della voce di Jackson è stata la possibilità di scegliere tra una versione esplicita e una pulita, consentendo ai fan di ascoltare le sue battute iconiche, come la famosa citazione da "Snakes on a Plane".

Come si legge nella pagina ufficiale di Amazon dedicata alla voce di Samuel L. Jackson, "i clienti che hanno precedentemente acquistato l'esperienza possono continuare a utilizzare l'abilità fino ad aprile 2023". Tuttavia, un portavoce di Amazon ha chiarito che i clienti possono utilizzare la voce fino al 7 giugno.

A dicembre, Amazon ha comunicato ai clienti che presto avrebbe cessato di supportare la voce di Jackson su dispositivi Alexa come Echo ad attivazione vocale, FireTV Cube e FireTV Omni. Gli utenti che hanno acquistato le voci di Melissa McCarthy e Shaquille O'Neal le avranno a disposizione solo fino al 30 settembre 2022, quando la funzione verrà interrotta su tutti i dispositivi Alexa.

