亚马逊最近透露，它将停止为其Alexa虚拟助手提供的三种名人声音，包括塞缪尔-杰克逊、沙奎尔-奥尼尔和梅丽莎-麦卡锡。这一变化将影响到新客户和那些以前为其Alexa设备购买这些声音的客户。

这些名人的声音是在2019年推出的，使用亚马逊的神经文字转语音模型创建的，这是一种先进的机器学习解决方案，旨在生成具有独特个性的栩栩如生和引人入胜的声音。该模型不是使用预先录制的回应，而是产生声音，以获得更多互动和娱乐性的用户体验。

塞缪尔-杰克逊的声音率先登场，为用户提供了听笑话、讲故事，甚至以他独特的风格回答问题的能力。杰克逊的声音的亮点是可以选择明确或干净的版本，让粉丝们享受他的标志性电影台词，如 "飞机上的蛇 "中的名言。

按照亚马逊为塞缪尔-杰克逊配音的官方页面，"之前购买该体验的客户可以继续使用该技能，直到2023年4月"。然而，亚马逊的一位发言人澄清说，客户可以在6月7日之前使用该语音。

12月，亚马逊通知客户，它将很快停止在Alexa设备上支持杰克逊的声音，如语音激活的Echo设备、FireTV Cube和FireTV Omni。购买了梅丽莎-麦卡锡和沙奎尔-奥尼尔的声音的用户只能使用到2022年9月30日，届时该功能将在所有Alexa设备上停用。

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