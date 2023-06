Amazon heeft onlangs onthuld dat het de drie beschikbare beroemdheidsstemmen voor zijn Alexa virtuele assistent, waaronder Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal en Melissa McCarthy, zal stopzetten. Deze verandering heeft gevolgen voor zowel nieuwe klanten als degenen die deze stemmen eerder hebben gekocht voor hun Alexa-apparaten.

De stemmen van beroemdheden, die in 2019 werden geïntroduceerd, zijn gemaakt met behulp van Amazons neurale tekst-naar-spraakmodel, een geavanceerde machine learning-oplossing die is ontworpen om levensechte en boeiende stemmen met unieke persoonlijkheden te genereren. In plaats van vooraf opgenomen reacties te gebruiken, produceert het model stemmen voor een meer interactieve en onderhoudende gebruikerservaring.

De stem van Samuel L. Jackson was de eerste die verscheen en bood gebruikers de mogelijkheid te luisteren naar grappen, verhalen en zelfs antwoorden op vragen in zijn kenmerkende stijl. Het hoogtepunt van Jacksons stem was de optie om te kiezen tussen een expliciete of zuivere versie, waardoor fans kunnen genieten van zijn iconische film lines, zoals de beroemde quote uit "Snakes on a Plane."

Volgens de officiële Amazon-pagina voor de stem van Samuel L. Jackson: "Klanten die de ervaring eerder hebben gekocht, kunnen de vaardigheid blijven gebruiken tot april 2023." Een woordvoerder van Amazon heeft echter verduidelijkt dat klanten de stem tot 7 juni kunnen gebruiken.

In december liet Amazon klanten weten dat het binnenkort zou stoppen met de ondersteuning van Jacksons stem op Alexa-apparaten zoals spraakgestuurde Echo-apparaten, FireTV Cube en FireTV Omni. Gebruikers die de stemmen van Melissa McCarthy en Shaquille O'Neal hebben gekocht, hebben deze slechts beschikbaar tot 30 september 2022, wanneer de functie wordt stopgezet op alle Alexa-apparaten.

