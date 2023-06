كشفت أمازون مؤخرًا أنها ستوقف أصوات المشاهير الثلاثة المتاحة لمساعدها الافتراضي Alexa ، بما في ذلك Samuel L. Jackson و Shaquille O'Neal و Melissa McCarthy. سيؤثر هذا التغيير على كل من العملاء الجدد وأولئك الذين سبق لهم شراء هذه الأصوات لأجهزة Alexa الخاصة بهم.

تم تقديم أصوات المشاهير في عام 2019 باستخدام نموذج Amazon العصبي لتحويل النص إلى كلام ، وهو حل متقدم للتعلم الآلي مصمم لتوليد أصوات نابضة بالحياة وجذابة مع شخصيات فريدة. بدلاً من استخدام الاستجابات المسجلة مسبقًا ، ينتج النموذج أصواتًا لتجربة مستخدم أكثر تفاعلية وتسلية.

كان صوت Samuel L. Jackson هو أول من ظهر لأول مرة ، حيث قدم للمستخدمين القدرة على الاستماع إلى النكات والقصص وحتى الإجابات على الأسئلة بأسلوبه المميز. كان أهم ما يميز صوت جاكسون هو خيار الاختيار بين إصدار واضح أو نظيف ، مما يسمح للمعجبين بالاستمتاع بخطوط أفلامه الشهيرة ، مثل الاقتباس الشهير من فيلم "Snakes on a Plane".

وفقًا لصفحة Amazon الرسمية الخاصة بصوت Samuel L. Jackson ، "قد يستمر العملاء الذين اشتروا التجربة مسبقًا في استخدام المهارة حتى أبريل 2023." ومع ذلك ، أوضح متحدث باسم أمازون أنه يمكن للعملاء استخدام الصوت حتى 7 يونيو.

في ديسمبر ، أخطرت أمازون العملاء بأنها ستتوقف قريبًا عن دعم صوت جاكسون على أجهزة Alexa مثل أجهزة الصدى التي يتم تنشيطها بالصوت ، و FireTV Cube ، و FireTV Omni. المستخدمون الذين اشتروا أصوات ميليسا مكارثي وشاكيل أونيل سيوفرونها فقط حتى 30 سبتمبر 2022 ، عندما يتم إيقاف هذه الميزة على جميع أجهزة Alexa.

يوضح هذا الموقف أهمية إنشاء حلول مرنة وقابلة للتخصيص للمساعدين الصوتيين.