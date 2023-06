Amazon gần đây đã tiết lộ rằng họ sẽ ngừng cung cấp ba giọng nói nổi tiếng có sẵn cho trợ lý ảo Alexa của mình, bao gồm Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal và Melissa McCarthy. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cả khách hàng mới và những người trước đây đã mua những giọng nói này cho thiết bị Alexa của họ.

Được giới thiệu vào năm 2019, giọng nói của người nổi tiếng được tạo bằng cách sử dụng mô hình chuyển văn bản thành giọng nói thần kinh của Amazon, một giải pháp máy học tiên tiến được thiết kế để tạo ra giọng nói giống như thật và hấp dẫn với những cá tính độc đáo. Thay vì sử dụng các câu trả lời được ghi sẵn, mô hình tạo ra giọng nói để mang lại trải nghiệm người dùng tương tác và thú vị hơn.

Giọng nói của Samuel L. Jackson là giọng nói đầu tiên ra mắt, mang đến cho người dùng khả năng nghe những câu chuyện cười, câu chuyện và thậm chí là câu trả lời cho các câu hỏi theo phong cách đặc biệt của anh ấy. Điểm nổi bật trong giọng hát của Jackson là khả năng lựa chọn giữa phiên bản tục tĩu hoặc trong trẻo, cho phép người hâm mộ thưởng thức những câu thoại mang tính biểu tượng trong phim của anh, chẳng hạn như câu trích dẫn nổi tiếng trong “Rắn trên máy bay”.

Theo trang Amazon chính thức về giọng nói của Samuel L. Jackson, “Những khách hàng đã mua trải nghiệm trước đây có thể tiếp tục sử dụng kỹ năng này cho đến tháng 4 năm 2023.” Tuy nhiên, người phát ngôn của Amazon đã làm rõ rằng khách hàng có thể sử dụng giọng nói cho đến ngày 7 tháng 6.

Vào tháng 12, Amazon đã thông báo cho khách hàng rằng họ sẽ sớm ngừng hỗ trợ giọng nói của Jackson trên các thiết bị Alexa, chẳng hạn như thiết bị Echo kích hoạt bằng giọng nói, FireTV Cube và FireTV Omni. Người dùng đã mua giọng nói của Melissa McCarthy và Shaquille O'Neal sẽ chỉ có sẵn chúng cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, khi tính năng này sẽ ngừng hoạt động trên tất cả các thiết bị Alexa.

