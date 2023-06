अमेज़ॅन ने हाल ही में खुलासा किया कि वह अपने एलेक्सा आभासी सहायक के लिए तीन उपलब्ध सेलिब्रिटी आवाज़ों को बंद कर देगा, जिसमें सैमुअल एल जैक्सन, शकील ओ'नील और मेलिसा मैक्कार्थी शामिल हैं। यह परिवर्तन नए ग्राहकों और उन दोनों को प्रभावित करेगा जिन्होंने पहले अपने एलेक्सा उपकरणों के लिए इन आवाजों को खरीदा है।

2019 में वापस पेश किया गया, अमेज़ॅन के न्यूरल टेक्स्ट-टू-स्पीच मॉडल का उपयोग करके सेलिब्रिटी की आवाज़ें बनाई गईं, एक उन्नत मशीन लर्निंग समाधान जो अद्वितीय व्यक्तित्वों के साथ जीवंत और आकर्षक आवाज़ें उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूर्व-रिकॉर्डेड प्रतिक्रियाओं का उपयोग करने के बजाय, मॉडल अधिक इंटरैक्टिव और मनोरंजक उपयोगकर्ता अनुभव के लिए आवाजें पैदा करता है।

सैमुएल एल. जैक्सन की आवाज़ सबसे पहले शुरू हुई थी, जो उपयोगकर्ताओं को चुटकुले, कहानियाँ सुनने और यहां तक कि अपनी विशिष्ट शैली में सवालों के जवाब देने की क्षमता प्रदान करती थी। जैक्सन की आवाज़ का मुख्य आकर्षण एक स्पष्ट या स्वच्छ संस्करण के बीच चयन करने का विकल्प था, जिससे प्रशंसकों को उनकी प्रतिष्ठित फिल्म लाइनों का आनंद लेने की अनुमति मिली, जैसे कि "स्नेक ऑन अ प्लेन" का प्रसिद्ध उद्धरण।

सैमुअल एल जैक्सन की आवाज के लिए आधिकारिक अमेज़ॅन पेज के अनुसार, "जिन ग्राहकों ने पहले अनुभव खरीदा था, वे अप्रैल 2023 तक कौशल का उपयोग करना जारी रख सकते हैं।" हालांकि, अमेजन के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक 7 जून तक वॉयस का इस्तेमाल कर सकते हैं।

दिसंबर में, अमेज़ॅन ने ग्राहकों को सूचित किया कि वह जल्द ही एलेक्सा उपकरणों जैसे वॉयस-एक्टिवेटेड इको डिवाइस, फायरटीवी क्यूब और फायरटीवी ओमनी पर जैक्सन की आवाज का समर्थन करना बंद कर देगा। जिन उपयोगकर्ताओं ने मेलिसा मैक्कार्थी और शकील ओ'नील की आवाज़ें खरीदी हैं, वे केवल 30 सितंबर, 2022 तक उपलब्ध होंगी, जब यह सुविधा सभी एलेक्सा उपकरणों पर बंद कर दी जाएगी।

यह स्थिति आवाज सहायकों के लिए लचीले और अनुकूलन योग्य समाधान स्थापित करने के महत्व को प्रदर्शित करती है। AppMaster.io जैसे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को वेब, मोबाइल और बैकएंड एप्लिकेशन के लिए बहुमुखी no-code समाधान प्रदान करके कोडिंग की आवश्यकता के बिना अद्वितीय एप्लिकेशन बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। AppMaster, customers can quickly build an array of applications from scratch while keeping full control over their content and features with minimal limitations. Learn more about how AppMaster helps users build comprehensive and cost-effective apps for their businesses.