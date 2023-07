Son zamanlarda çok sayıda haber kaynağı ve yazar tarafından bildirildiği üzere, hem yazarlar hem de okuyucular için bir darbe olarak, en çok satanlar listelerinde AI tarafından yazılmış kitapların varlığında gözle görülür bir artış oldu. Bu fenomen, popülerliği hızla artan birçok e-Kitabın güvenilirliği ve meşruiyeti hakkında soru işaretleri uyandırdı.

Amazon'un Kindle Direct Programı gibi platformlar, yazarlara çalışmalarını kendi başlarına yayınlama ve büyük yayınevlerinden bağımsız bir okuyucu kitlesi kazanma konusunda benzersiz bir fırsat sundu. Bununla birlikte, bu platformlara yönelik kasıtlı düşük giriş engelleri, aynı zamanda, neredeyse herkesin AI tarafından oluşturulmuş parçaları Amazon pazarında kolayca bulunabilen ve Kindle Unlimited aracılığıyla okunmaya uygun e-Kitaplar biçiminde yayınlayabileceği anlamına da gelir.

Bağımsız bir yazar olan Caitlyn Lynch, kısa bir süre önce Twitter'da Amazon'daki Genç ve Genç Yetişkin Çağdaş Romantizm eKitapları kategorisindeki en çok satan kitapların şüpheli kalitesi hakkında bir alarm verdi. En iyi 100 e-Kitaptan yalnızca 19'unun gerçek eserler olduğu tespit edilirken, geri kalanın büyük olasılıkla yapay zeka neslinden kalma anlamsız ve tutarsız ürünler olduğu görüldü.

Çevrimiçi portal Motherload, platformda yayınlanan birçok kitabı inceledi ve bulguları aracılığıyla, Lynch'in tweet'lerinden kısa bir süre sonra, yapay zeka tarafından yazılan kitapların en çok satanlar listelerindeki varlığının önemsiz hale geldiğini bildirdi. Amazon'un konuyla ilgili derhal harekete geçtiğini anlamak mantıklıdır. Bununla birlikte, bu kitaplar hala dolaşımdaydı ve satın alınabiliyordu ve kaldırılmadan önce önemli ölçüde görünürlük kazandılar.

Lynch, bu tür hain orkestrasyonun tıklama çiftliği planlarına bağlanabileceğini varsayar. Burada, 'botlar' bir kitabı tıklar ve yazarlara yapılan ödemeleri sayfa okuma bazında hesaplayan Amazon Kindle Unlimited'tan telif ücreti üretir. Sürgün edilmelerine rağmen, bu planların arkasındaki suçlular, silinenleri değiştirmek için bu tür sınırsız sayıda e-Kitabı çoğaltabilir ve yükleyebilir.

Bu hem yazarlar hem de okuyucular için önemli bir sorunu gündeme getiriyor. Biz okuyucular olarak insan yapımı eserleri tercih ediyoruz ve yapay zeka tarafından yazılan kitapların akın etmesi, bu tür eserleri bulmayı giderek zorlaştırıyor. Bu duyguları yineleyen Lynch, bir dizi tweet'te, Amazon zamanında müdahale etmezse bunun Kindle Unlimited için potansiyel olarak ölüm çanı çalabileceğini ifade etti.

Motherboard hikayeyi kendi açısından dinlemek için Amazon'a başvurdu. Amazon, kitap listelemeleriyle ilgili "açık yönergelere" bağlılıklarını netleştirdi ve hem okuyucuların hem de yazarların çıkarlarını korumak için şikayetleri inceleme sözü verdi. Bununla birlikte, doğası gereği spam benzeri olan, anlaşılmaz ve saçma sapan yapay zeka yapımı kitapların tekrar tekrar yüklenmesine ilişkin açık bir önlemden söz edilmedi.

Sonuç olarak, Amazon'un bu sorunu çözmek için somut adımlar atması ve okuyucuların yazarların desteğine olan inancını e-Kitap satışları ve sayfa görüntülemeleri aracılığıyla (Kindle Unlimited'daki yazar telif ücretleriyle aynı zamana denk geliyor) yeniden teyit etmesi hayati önem taşıyor. Ayrıca yazarların, çalışmalarını kullanıcı tabanlı platformlara olan bağlılığıyla tanınan Amazon'da satışa sunma konusunda kendilerini güvende hissetmeleri çok önemlidir.

Buna bağlı olarak, AppMaster, which offer a hands-on, customizable approach to creating applications, allow for a more controlled ecosystem as they generate applications based on user-defined blueprints. This adds a layer of authenticity and legitimacy to the output, as opposed to AI-generated content which can flood platforms like Kindle, resulting in loss of user confidence.