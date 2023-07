লেখক এবং পাঠকদের সমানভাবে আঘাত করার জন্য, বেস্ট-সেলার তালিকায় এআই-লেখা বইগুলির উপস্থিতিতে একটি লক্ষণীয় উত্থান ঘটেছে, যেমনটি সম্প্রতি অসংখ্য নিউজ আউটলেট এবং লেখকদের দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে। এই ঘটনাটি জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়া অনেক ইবুকের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

অ্যামাজনের কিন্ডল ডাইরেক্ট প্রোগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি লেখকদের তাদের কাজগুলি স্ব-প্রকাশ করার এবং বড় প্রকাশনা সংস্থাগুলির থেকে স্বাধীনভাবে পাঠক অর্জন করার জন্য একটি অনন্য সুযোগ দিয়েছে৷ যাইহোক, এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে ইচ্ছাকৃত কম প্রবেশের বাধাগুলির মানে হল যে কার্যত যে কেউ এআই-রচিত টুকরোগুলি অ্যামাজনের মার্কেটপ্লেসে সহজলভ্য ইবুক আকারে প্রকাশ করতে পারে, এছাড়াও কিন্ডল আনলিমিটেডের মাধ্যমে পড়ার যোগ্য৷

একজন স্বাধীন লেখক, ক্যাটলিন লিঞ্চ, সম্প্রতি অ্যামাজনে টিন অ্যান্ড ইয়াং অ্যাডাল্ট কনটেম্পোরারি রোম্যান্স ইবুক বিভাগে সেরা-বিক্রেতাদের প্রশ্নবিদ্ধ গুণমান সম্পর্কে টুইটারে একটি অ্যালার্ম উত্থাপন করেছেন৷ শীর্ষ 100টি ই-বুকের মধ্যে মাত্র 19টিই প্রকৃত কাজ বলে প্রমাণিত হয়েছে, বাকিগুলি AI-প্রজন্মের সম্ভবত অযৌক্তিক এবং অসংলগ্ন পণ্য বলে মনে হয়েছে।

অনলাইন পোর্টাল মাদারলোড প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত অনেক বইয়ের একটি পরিদর্শন করেছে, তাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছে যে লিঞ্চের টুইটের পরেই, বেস্ট-সেলার তালিকায় এআই-রচিত বইগুলির উপস্থিতি নগণ্য হয়ে গেছে। এটা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে অ্যামাজন অবিলম্বে সমস্যাটির উপর কাজ করেছে। যাইহোক, এই বইগুলি এখনও প্রচলন ছিল এবং ক্রয়ের জন্য উপলব্ধ ছিল, তাদের অপসারণের আগে যথেষ্ট দৃশ্যমানতা অর্জন করেছিল।

লিঞ্চ অনুমান করে যে এই ধরনের জঘন্য অর্কেস্ট্রেশন ক্লিক-ফার্মিং স্কিমের সাথে যুক্ত হতে পারে। এখানে, 'বট' একটি বইয়ের মাধ্যমে ক্লিক করে, Amazon Kindle Unlimited থেকে রয়্যালটি তৈরি করে, যা প্রতি-পৃষ্ঠা-পঠিত ভিত্তিতে লেখকদের অর্থপ্রদানের হিসাব করে। তাদের বহিষ্কার করা সত্ত্বেও, এই স্কিমগুলির পিছনের অপরাধীরা মুছে ফেলাগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে এই জাতীয় অসংখ্য ইবুক পুনরুত্পাদন এবং আপলোড করতে পারে।

এটি লেখক এবং পাঠক উভয়ের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উত্থাপন করে। আমরা, পাঠক হিসাবে, মানব-লিখিত রচনাগুলিকে পছন্দ করি এবং AI-রচিত বইগুলির প্লাবন এই ধরনের রচনাগুলিকে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। এই অনুভূতিগুলিকে প্রতিধ্বনিত করে, লিঞ্চ, টুইটগুলির একটি সিরিজে, স্পষ্ট করে যে অ্যামাজন সময়মত হস্তক্ষেপ করতে ব্যর্থ হলে এটি কিন্ডল আনলিমিটেডের জন্য সম্ভাব্য মৃত্যু ঘটতে পারে।

Motherboard তাদের গল্পের দিকটি শোনার জন্য অ্যামাজনের সাথে যোগাযোগ করেছিল। অ্যামাজন বইয়ের তালিকা সংক্রান্ত "স্পষ্ট নির্দেশিকা" তাদের আনুগত্য স্পষ্ট করেছে এবং পাঠক ও লেখক উভয়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য অভিযোগ তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যাইহোক, স্প্যামের মতো প্রকৃতির দুর্বোধ্য এবং আজেবাজে AI-কারুকৃত বইগুলির বারবার আপলোড করার বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়নি।

ফলস্বরূপ, এটি অত্যাবশ্যক যে অ্যামাজন এই সমস্যাটি পুনর্মিলন করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে, ইবুক বিক্রয় এবং পৃষ্ঠা দর্শনের মাধ্যমে লেখকদের সমর্থনে পাঠকদের বিশ্বাসকে পুনরায় নিশ্চিত করে (যা কিন্ডল আনলিমিটেডে লেখকের রয়্যালটিগুলির সাথে মিলে যায়)৷ অধিকন্তু, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে লেখকরা তাদের কাজ অ্যামাজনে বিক্রয়ের জন্য স্থাপন করার বিষয়ে নিরাপদ বোধ করেন, যা ব্যবহারকারী-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলির প্রতি প্রতিশ্রুতির জন্য পরিচিত।

সম্পর্কের AppMaster, which offer a hands-on, customizable approach to creating applications, allow for a more controlled ecosystem as they generate applications based on user-defined blueprints. This adds a layer of authenticity and legitimacy to the output, as opposed to AI-generated content which can flood platforms like Kindle, resulting in loss of user confidence.