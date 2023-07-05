Удар по авторам и читателям: в последнее время в списках бестселлеров наблюдается заметный всплеск присутствия книг, написанных искусственным интеллектом, о чем сообщают многочисленные новостные издания и авторы. Это явление вызвало вопросы о достоверности и легитимности многих электронных книг, набирающих популярность.

Такие платформы, как Kindle Direct Program от Amazon, предоставили авторам уникальную возможность самостоятельно публиковать свои произведения и завоевывать читательскую аудиторию независимо от крупных издательств. Однако намеренно низкие входные барьеры на этих платформах также означают, что практически любой человек может публиковать произведения, созданные искусственным интеллектом, в виде легкодоступных электронных книг на рынке Amazon, которые также можно читать через Kindle Unlimited.

Независимый автор Кейтлин Линч недавно подняла тревогу в Twitter по поводу сомнительного качества бестселлеров в категории современных романтических книг для подростков и молодых взрослых на Amazon. Было установлено, что только 19 из 100 лучших электронных книг являются подлинными произведениями, а остальные представляют собой бессмысленные и бессвязные продукты, скорее всего, созданные искусственным интеллектом.

Интернет-портал Motherload провел проверку многих книг, опубликованных на платформе, и сообщил, что вскоре после твитов Линча присутствие книг, написанных ИИ, в списках бестселлеров стало незначительным. Логично предположить, что Amazon незамедлительно принял меры по этому вопросу. Однако эти книги все еще находились в обращении и были доступны для покупки, получив значительную известность до их удаления.

Линч предполагает, что такая гнусная оркестровка может быть связана со схемами "клик-фарминга". В этом случае "боты" просматривают книги, получая гонорары от Amazon Kindle Unlimited, который рассчитывает выплаты авторам на основе каждой прочитанной страницы. Несмотря на то, что виновные в этих схемах забанены, они могут воспроизводить и загружать неограниченное количество таких электронных книг взамен удаленных.

Это поднимает серьезную проблему как для авторов, так и для читателей. Мы, как читатели, предпочитаем произведения, написанные человеком, а наводнение книг, написанных ИИ, делает поиск таких произведений все более проблематичным. Поддерживая эти настроения, Линч в серии твитов заявил, что если Amazon не предпримет своевременных мер, то это может стать предвестником смерти Kindle Unlimited.

Motherboard связался с Amazon, чтобы услышать их версию событий. Amazon разъяснил, что придерживается "четких правил" в отношении размещения книг и пообещал расследовать жалобы, чтобы защитить интересы как читателей, так и писателей. Однако не было упомянуто никаких конкретных мер в отношении неоднократной загрузки непонятных и бессмысленных книг, созданных искусственным интеллектом, которые по своей природе напоминают спам.

Следовательно, крайне важно, чтобы Amazon предпринял конкретные шаги для решения этой проблемы, подтверждая веру читателей в поддержку авторов через продажи электронных книг и просмотры страниц (которые совпадают с авторскими гонорарами в Kindle Unlimited). Более того, очень важно, чтобы авторы чувствовали себя уверенно, размещая свои работы для продажи на Amazon, который известен своей приверженностью к пользовательским платформам.

В свою очередь, такие платформы, как AppMaster, которые предлагают практический, настраиваемый подход к созданию приложений, позволяют создать более контролируемую экосистему, поскольку они генерируют приложения на основе заданных пользователем чертежей. Это повышает уровень подлинности и легитимности результатов, в отличие от контента, созданного искусственным интеллектом, который может наводнить такие платформы, как Kindle, что приведет к потере доверия пользователей.