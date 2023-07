लेखकों और पाठकों के लिए समान रूप से एक झटका, बेस्ट-सेलर सूची में एआई-लिखित पुस्तकों की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसा कि हाल ही में कई समाचार आउटलेट और लेखकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है। इस घटना ने तेजी से बढ़ती लोकप्रियता वाली कई ई-पुस्तकों की विश्वसनीयता और वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अमेज़ॅन के किंडल डायरेक्ट प्रोग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने लेखकों को अपने कार्यों को स्वयं प्रकाशित करने और बड़े प्रकाशन गृहों से स्वतंत्र रूप से पाठक वर्ग प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। हालाँकि, इन प्लेटफार्मों पर जानबूझकर कम प्रवेश बाधाओं का मतलब यह भी है कि वस्तुतः कोई भी अमेज़ॅन के बाज़ार पर आसानी से उपलब्ध ई-पुस्तकों के रूप में एआई-रचित टुकड़े प्रकाशित कर सकता है, जो कि किंडल अनलिमिटेड के माध्यम से पढ़ने के योग्य भी हैं।

एक स्वतंत्र लेखिका, कैटलिन लिंच ने हाल ही में अमेज़ॅन पर किशोर और युवा वयस्क समकालीन रोमांस ईबुक श्रेणी में बेस्ट-सेलर्स की संदिग्ध गुणवत्ता के बारे में ट्विटर पर चिंता जताई। शीर्ष 100 ई-पुस्तकों में से केवल 19 को वास्तविक कार्य पाया गया, जबकि बाकी एआई-पीढ़ी के निरर्थक और असंगत उत्पाद प्रतीत हुए।

ऑनलाइन पोर्टल मदरलोड ने मंच पर प्रकाशित कई पुस्तकों का निरीक्षण किया, और अपने निष्कर्षों के माध्यम से बताया कि लिंच के ट्वीट के तुरंत बाद, बेस्ट-सेलर सूची में एआई-लेखक पुस्तकों की उपस्थिति नगण्य हो गई। यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि अमेज़न ने इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की। हालाँकि, ये पुस्तकें अभी भी प्रचलन में थीं और खरीद के लिए उपलब्ध थीं, उनके हटाए जाने से पहले ही इन्हें काफी दृश्यता मिल चुकी थी।

लिंच का मानना ​​है कि इस तरह के नापाक आयोजन को क्लिक-फार्मिंग योजनाओं से जोड़ा जा सकता है। यहां, 'बॉट्स' एक पुस्तक पर क्लिक करते हैं, जिससे अमेज़ॅन किंडल अनलिमिटेड से रॉयल्टी उत्पन्न होती है, जो प्रति पृष्ठ-पठन के आधार पर लेखकों को भुगतान की गणना करती है। उनके निर्वासन के बावजूद, इन योजनाओं के पीछे के अपराधी हटाए गए ई-पुस्तकों को बदलने के लिए असीमित संख्या में ऐसी ई-पुस्तकें पुन: उत्पन्न और अपलोड कर सकते हैं।

यह लेखकों और पाठकों दोनों के लिए समान रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है। हम, पाठक के रूप में, मानव-लिखित कार्यों को पसंद करते हैं, और एआई-लिखित पुस्तकों की बाढ़ ऐसे कार्यों को ढूंढना अधिक चुनौतीपूर्ण बना देती है। इन भावनाओं को दोहराते हुए, लिंच ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि अगर अमेज़ॅन समय पर हस्तक्षेप करने में विफल रहता है तो यह संभावित रूप से किंडल अनलिमिटेड के लिए मौत की घंटी हो सकती है।

Motherboard कहानी का पक्ष सुनने के लिए अमेज़ॅन से संपर्क किया। अमेज़ॅन ने पुस्तक लिस्टिंग के संबंध में "स्पष्ट दिशानिर्देशों" के पालन को स्पष्ट किया और पाठकों और लेखकों दोनों के हितों की रक्षा के लिए शिकायतों की जांच करने की कसम खाई। हालाँकि, अस्पष्ट और बकवास एआई-निर्मित पुस्तकों को बार-बार अपलोड करने के संबंध में कोई स्पष्ट उपाय नहीं बताया गया, जो प्रकृति में स्पैम जैसी हैं।

नतीजतन, यह महत्वपूर्ण है कि अमेज़ॅन इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए, ईबुक बिक्री और पेज व्यू (जो कि किंडल अनलिमिटेड पर लेखक रॉयल्टी के साथ मेल खाता है) के माध्यम से लेखकों के समर्थन में पाठकों के विश्वास की पुष्टि करता है। इसके अलावा, यह महत्वपूर्ण है कि लेखक अपने काम को अमेज़ॅन पर बिक्री के लिए रखने में सुरक्षित महसूस करें, जो उपयोगकर्ता-आधारित प्लेटफार्मों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है।

