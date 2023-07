สร้างความตกตะลึงให้กับผู้เขียนและผู้อ่านเป็นอย่างมาก มีหนังสือที่เขียนด้วย AI เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรายชื่อหนังสือขายดี ตามที่รายงานโดยสำนักข่าวและผู้แต่งจำนวนมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมของ eBook จำนวนมากที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก

แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Kindle Direct Program ของ Amazon ได้เสนอโอกาสพิเศษสำหรับผู้เขียนในการเผยแพร่ผลงานด้วยตนเองและได้รับผู้อ่านโดยไม่ขึ้นกับสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคในการเข้าต่ำโดยเจตนาสำหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้ยังหมายความว่าแทบทุกคนสามารถเผยแพร่ผลงานที่แต่งโดย AI ในรูปแบบของ eBook ที่พร้อมใช้งานในตลาดของ Amazon และยังมีสิทธิ์อ่านผ่าน Kindle Unlimited

Caitlyn Lynch นักเขียนอิสระเพิ่งแจ้งเตือนบน Twitter เกี่ยวกับคุณภาพที่น่าสงสัยของหนังสือขายดีในหมวด Teen & Young Adult Contemporary Romance ใน Amazon พบว่ามี eBooks เพียง 19 เล่มจาก 100 อันดับแรกเท่านั้นที่เป็นผลงานของแท้ ในขณะที่ส่วนที่เหลือดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลและไม่ต่อเนื่องกันซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นการสร้าง AI มากที่สุด

Motherload พอร์ทัลออนไลน์ได้ทำการตรวจสอบหนังสือหลายเล่มที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม โดยสื่อสารผ่านการค้นพบของพวกเขาว่าหลังจากทวีตของ Lynch ไม่นาน การมีอยู่ของหนังสือที่เขียนโดย AI ในรายชื่อหนังสือขายดีกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย มีเหตุผลที่จะอนุมานได้ว่า Amazon ดำเนินการกับปัญหาในทันที อย่างไรก็ตาม หนังสือเหล่านี้ยังคงมีการหมุนเวียนและพร้อมสำหรับการซื้อ โดยได้รับการมองเห็นจำนวนมากก่อนที่จะถูกลบออก

ลินช์สันนิษฐานว่าการประสานที่ชั่วร้ายดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับแผนการคลิกฟาร์มมิ่งได้ ที่นี่ 'บ็อต' คลิกผ่านหนังสือ สร้างค่าลิขสิทธิ์จาก Amazon Kindle Unlimited ซึ่งจะคำนวณการชำระเงินให้กับผู้แต่งตามการอ่านต่อหน้า แม้จะถูกเนรเทศออกไป แต่ผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังแผนการเหล่านี้สามารถทำซ้ำและอัปโหลด eBooks ดังกล่าวได้ไม่จำกัดจำนวนเพื่อแทนที่หนังสือที่ถูกลบไป

สิ่งนี้ทำให้เกิดประเด็นสำคัญสำหรับทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน เราในฐานะนักอ่านชอบงานที่เขียนโดยมนุษย์มากกว่า และการที่หนังสือที่เขียนโดย AI มีจำนวนมากมายทำให้การค้นหาผลงานดังกล่าวมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึกเหล่านี้ Lynch ได้ทวีตเป็นชุด ๆ โดยพูดชัดแจ้งว่านี่อาจเป็นสัญญาณแห่งความตายสำหรับ Kindle Unlimited หาก Amazon ไม่สามารถเข้าแทรกแซงได้ทันท่วงที

มา Motherboard เข้าหา Amazon เพื่อฟังเรื่องราวของพวกเขา Amazon ชี้แจงการปฏิบัติตาม "หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน" เกี่ยวกับการลงรายการหนังสือ และสาบานว่าจะตรวจสอบข้อร้องเรียนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้อ่านและนักเขียน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการกล่าวถึงมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอัปโหลดซ้ำๆ ของหนังสือที่สร้างขึ้นโดย AI ที่ไม่เข้าใจและไร้สาระ ซึ่งมีลักษณะเป็นสแปม

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ Amazon จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อกระทบยอดปัญหานี้ โดยยืนยันความเชื่อมั่นของผู้อ่านในการสนับสนุนผู้เขียนผ่านการขาย eBook และการดูหน้าเว็บ (ซึ่งสอดคล้องกับค่าลิขสิทธิ์ผู้เขียนใน Kindle Unlimited) นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือผู้เขียนต้องรู้สึกปลอดภัยในการวางขายงานใน Amazon ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความมุ่งมั่นต่อแพลตฟอร์มที่อิงตามผู้ใช้

ในด้านความสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม AppMaster, which offer a hands-on, customizable approach to creating applications, allow for a more controlled ecosystem as they generate applications based on user-defined blueprints. This adds a layer of authenticity and legitimacy to the output, as opposed to AI-generated content which can flood platforms like Kindle, resulting in loss of user confidence.