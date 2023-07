Wie zahlreiche Nachrichtenagenturen und Autoren in letzter Zeit berichteten, ist die Zahl der von einer künstlichen Intelligenz geschriebenen Bücher auf den Bestsellerlisten sprunghaft angestiegen - ein Schlag für Autoren und Leser gleichermaßen. Dieses Phänomen hat Zweifel an der Glaubwürdigkeit und Legitimität vieler E-Books aufkommen lassen, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Plattformen wie das Kindle-Direktprogramm von Amazon haben Autoren eine einzigartige Möglichkeit geboten, ihre Werke im Selbstverlag zu veröffentlichen und unabhängig von großen Verlagen eine Leserschaft zu gewinnen. Die bewusst niedrig gehaltenen Eintrittsbarrieren zu diesen Plattformen bedeuten aber auch, dass praktisch jeder KI-komponierte Werke in Form von leicht verfügbaren eBooks auf Amazons Marktplatz veröffentlichen kann, die auch über Kindle Unlimited gelesen werden können.

Eine unabhängige Autorin, Caitlyn Lynch, schlug kürzlich auf Twitter Alarm wegen der fragwürdigen Qualität der Bestseller in der Kategorie "Teen & Young Adult Contemporary Romance eBooks" auf Amazon. Es stellte sich heraus, dass nur 19 der 100 meistverkauften eBooks echte Werke waren, während der Rest unsinnige und unzusammenhängende Produkte waren, die höchstwahrscheinlich von KI generiert wurden.

Das Online-Portal Motherload untersuchte zahlreiche Bücher, die auf der Plattform veröffentlicht wurden, und teilte mit, dass kurz nach Lynchs Tweets die Präsenz von KI-generierten Büchern auf den Bestsellerlisten vernachlässigbar wurde. Daraus lässt sich schließen, dass Amazon umgehend auf das Problem reagierte. Diese Bücher waren jedoch immer noch im Umlauf und konnten gekauft werden, da sie vor ihrer Entfernung eine beträchtliche Sichtbarkeit erlangt hatten.

Lynch vermutet, dass eine solche ruchlose Inszenierung mit Click-Farming-Programmen in Verbindung gebracht werden kann. Dabei klicken sich "Bots" durch ein Buch und generieren so Tantiemen von Amazon Kindle Unlimited, das die Zahlungen an die Autoren auf der Grundlage der gelesenen Seiten berechnet. Trotz ihrer Verbannung können die Täter, die hinter diesen Machenschaften stecken, eine unbegrenzte Anzahl solcher eBooks reproduzieren und hochladen, um die gelöschten zu ersetzen.

Dies wirft sowohl für die Autoren als auch für die Leser ein großes Problem auf. Wir als Leser bevorzugen Werke, die von Menschen geschrieben wurden, und die Flut von KI-verfassten Büchern macht es immer schwieriger, solche Werke zu finden. In einer Reihe von Tweets äußerte Lynch, dass dies möglicherweise das Ende von Kindle Unlimited bedeuten könnte, wenn Amazon nicht rechtzeitig eingreift.

Motherboard hat sich an Amazon gewandt, um deren Sicht der Dinge zu erfahren. Amazon stellte klar, dass man sich an "klare Richtlinien" in Bezug auf Buchlistungen halte und versprach, Beschwerden zu untersuchen, um die Interessen von Lesern und Autoren zu wahren. Es wurden jedoch keine expliziten Maßnahmen in Bezug auf das wiederholte Hochladen von unverständlichen und unsinnigen, von der KI erstellten Büchern, die Spam-ähnlichen Charakter haben, erwähnt.

Folglich ist es von entscheidender Bedeutung, dass Amazon konkrete Schritte unternimmt, um dieses Problem zu lösen und das Vertrauen der Leser in die Unterstützung der Autoren durch eBook-Verkäufe und Seitenaufrufe (die mit den Autorenvergütungen bei Kindle Unlimited zusammenfallen) zu bekräftigen. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich Autoren sicher fühlen, wenn sie ihre Werke auf Amazon zum Verkauf anbieten, das für sein Engagement für nutzerorientierte Plattformen bekannt ist.

Im Gegensatz dazu ermöglichen Plattformen wie AppMaster, die einen praktischen, anpassbaren Ansatz zur Erstellung von Anwendungen bieten, ein kontrollierteres Ökosystem, da sie Anwendungen auf der Grundlage von benutzerdefinierten Entwürfen erstellen. Im Gegensatz zu KI-generierten Inhalten, die Plattformen wie Kindle überschwemmen können, was zu einem Vertrauensverlust bei den Nutzern führt, verleiht dies dem Ergebnis eine zusätzliche Ebene der Authentizität und Legitimität.