对作者和读者来说都是一个打击，最近许多新闻机构和作者都报道了人工智能写的书在畅销书排行榜上出现了明显的激增。这一现象引起了人们对许多正在蓬勃发展的电子书的可信性和合法性的质疑。

像亚马逊的Kindle Direct Program这样的平台为作者提供了一个独特的机会，让他们可以自行出版作品，并独立于大型出版社获得读者群。然而，这些平台有意降低准入门槛，也意味着几乎任何人都可以在亚马逊的市场上以现成的电子书形式发表人工智能创作的作品，也有资格通过Kindle Unlimited阅读。

一位独立作家凯特琳-林奇(Caitlyn Lynch)最近在推特上对亚马逊上青少年和青年当代爱情类电子书的畅销书质量提出了质疑。在排名前100位的电子书中，只有19本是真正的作品，而其余的似乎都是无意义的、不连贯的产品，很可能是人工智能生成的。

在线门户网站Motherload对平台上出版的许多书籍进行了检查，通过他们的发现传达了林奇的推文后不久，人工智能撰写的书籍在畅销书排行榜上的存在变得微不足道。我们有理由推断，亚马逊迅速对这一问题采取了行动。然而，这些书仍在流通，可供购买，在被删除之前已经获得了相当的知名度。

林奇推测，这种邪恶的策划可以与点击培养计划联系起来。在这里，"机器人 "点击图书，从亚马逊Kindle Unlimited产生版税，该公司按每页阅读计算支付给作者。尽管他们被驱逐，但这些计划背后的罪魁祸首可以复制和上传无限数量的此类电子书，以取代被删除的图书。

这对作者和读者都提出了一个重要问题。作为读者，我们更喜欢人类写的作品，而人工智能写的书的泛滥使得寻找这样的作品越来越具有挑战性。林奇在一系列推文中回应了这些观点，他表示，如果亚马逊不能及时干预，这有可能为Kindle Unlimited敲响丧钟。

Motherboard联系了亚马逊，听取他们的说法。亚马逊澄清了他们对图书列表的 "明确准则 "的遵守，并发誓要调查投诉，以保障读者和作家的利益。然而，对于反复上传无法理解和胡言乱语的人工智能制作的书籍，没有提到明确的措施，这些书籍在性质上类似于垃圾邮件。

因此，至关重要的是，亚马逊着手采取具体措施来调和这一问题，重申读者对通过电子书销售和页面浏览（与Kindle Unlimited的作者版税相吻合）来支持作者的信心。此外，至关重要的是，作者对将其作品放在亚马逊上销售感到安全，亚马逊以其对基于用户的平台的承诺而闻名。

相比之下，像AppMaster 这样的平台，提供了一种动手、可定制的方法来创建应用程序，允许建立一个更可控的生态系统，因为它们根据用户定义的蓝图生成应用程序。这为产出增加了一层真实性和合法性，而人工智能生成的内容会充斥像Kindle这样的平台，导致用户失去信心。