Sebagai pukulan bagi penulis dan pembaca, telah terjadi lonjakan yang nyata dalam kehadiran buku-buku yang ditulis AI dalam daftar buku terlaris, seperti yang dilaporkan oleh banyak outlet berita dan penulis baru-baru ini. Fenomena ini telah menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas dan legitimasi dari banyak eBook yang sedang populer.

Platform seperti Amazon's Kindle Direct Program telah menawarkan peluang unik bagi penulis untuk menerbitkan sendiri karya mereka dan mendapatkan jumlah pembaca secara independen dari penerbit besar. Namun, hambatan masuk rendah yang disengaja ke platform ini juga berarti bahwa hampir semua orang dapat menerbitkan karya yang dibuat oleh AI dalam bentuk eBuku yang tersedia di pasar Amazon, juga memenuhi syarat untuk dibaca melalui Kindle Unlimited.

Seorang penulis independen, Caitlyn Lynch, baru-baru ini membunyikan alarm di Twitter tentang kualitas buku terlaris yang dipertanyakan dalam kategori eBuku Remaja & Remaja Kontemporer Romansa di Amazon. Hanya 19 dari 100 eBuku teratas yang ditemukan sebagai karya asli, sementara sisanya tampak sebagai produk yang tidak masuk akal dan tidak koheren, kemungkinan besar merupakan generasi AI.

Portal online Motherload melakukan pemeriksaan terhadap banyak buku yang diterbitkan di platform, mengkomunikasikan melalui temuan mereka bahwa tak lama setelah tweet Lynch, kehadiran buku-buku yang ditulis oleh AI di daftar buku terlaris menjadi diabaikan. Masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Amazon segera menindaklanjuti masalah tersebut. Namun, buku-buku ini masih beredar dan tersedia untuk dibeli, setelah mendapatkan visibilitas yang cukup sebelum dihapus.

Lynch menganggap bahwa orkestrasi jahat seperti itu dapat dikaitkan dengan skema click-farming. Di sini, 'bot' mengklik sebuah buku, menghasilkan royalti dari Amazon Kindle Unlimited, yang menghitung pembayaran kepada penulis berdasarkan pembacaan per halaman. Terlepas dari pengusiran mereka, pelaku di balik skema ini dapat mereproduksi dan mengunggah eBook semacam itu dalam jumlah tak terbatas untuk menggantikan yang dihapus.

Ini menimbulkan masalah yang signifikan bagi penulis dan pembaca. Kami, sebagai pembaca, lebih menyukai karya yang ditulis oleh manusia, dan membanjirnya buku-buku yang ditulis oleh AI membuat pencarian karya semacam itu semakin menantang. Menggemakan sentimen ini, Lynch, dalam serangkaian tweet, mengartikulasikan bahwa ini berpotensi membunyikan lonceng kematian untuk Kindle Unlimited jika Amazon gagal melakukan intervensi tepat waktu.

Motherboard mendekati Amazon untuk mendengarkan cerita dari sisi mereka. Amazon mengklarifikasi kepatuhan mereka pada "pedoman yang jelas" terkait daftar buku dan berjanji untuk menyelidiki keluhan untuk melindungi kepentingan pembaca dan penulis. Namun, tidak ada tindakan eksplisit yang disebutkan mengenai pengunggahan berulang kali buku buatan AI yang tidak dapat dipahami dan tidak masuk akal yang bersifat seperti spam.

Akibatnya, sangat penting bagi Amazon untuk memulai langkah konkrit untuk mendamaikan masalah ini, menegaskan kembali kepercayaan pembaca dalam mendukung penulis melalui penjualan e-book dan tampilan halaman (yang bertepatan dengan royalti penulis di Kindle Unlimited). Selain itu, sangat penting bagi penulis untuk merasa aman menempatkan karya mereka untuk dijual di Amazon, yang dikenal dengan komitmennya pada platform berbasis pengguna.

