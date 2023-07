저자와 독자 모두에게 타격을 주면서 최근 수많은 뉴스 매체와 저자가 보도한 바와 같이 베스트 셀러 목록에 AI가 쓴 책이 눈에 띄게 급증했습니다. 이러한 현상은 인기를 끌고 있는 많은 eBook의 신뢰성과 적법성에 대한 의문을 제기했습니다.

Amazon의 Kindle Direct Program과 같은 플랫폼은 저자가 자신의 작품을 자체 출판하고 대형 출판사와 독립적으로 독자층을 확보할 수 있는 독특한 기회를 제공했습니다. 그러나 이러한 플랫폼에 대한 의도적인 낮은 진입 장벽은 거의 모든 사람이 Amazon 시장에서 쉽게 구할 수 있는 eBook 형태로 AI로 구성된 작품을 게시할 수 있으며 Kindle Unlimited를 통해 읽을 수도 있음을 의미합니다.

독립 작가인 Caitlyn Lynch는 최근 Amazon의 Teen & Young Adult Contemporary Romance eBooks 카테고리에서 베스트셀러의 의심스러운 품질에 대해 트위터에 경보를 울렸습니다. 전자책 상위 100권 중 19권만이 진품으로 밝혀졌고, 나머지는 인공지능 세대일 가능성이 높은 무의미하고 일관성 없는 제품으로 나타났다.

온라인 포털 Motherload는 플랫폼에 게시된 많은 책을 검사하여 Lynch의 트윗 직후 베스트 셀러 목록에서 AI 저작 책의 존재가 무시할 수 있게 되었다는 조사 결과를 전달했습니다. Amazon이 문제에 대해 신속하게 조치를 취했다고 추론하는 것이 합리적입니다. 그러나이 책들은 제거되기 전에 상당한 가시성을 얻었으므로 여전히 유통 중이며 구입할 수 있습니다.

Lynch는 이러한 사악한 오케스트레이션이 클릭 파밍 계획과 연결될 수 있다고 추정합니다. 여기에서 '봇'은 책을 클릭하여 Amazon Kindle Unlimited에서 로열티를 생성합니다. Amazon Kindle Unlimited는 페이지당 읽기 기준으로 저자에게 지불하는 금액을 계산합니다. 추방에도 불구하고 이러한 계획의 배후에 있는 범인은 삭제된 책을 대체하기 위해 이러한 eBook을 무제한으로 재생산하고 업로드할 수 있습니다.

이것은 저자와 독자 모두에게 중요한 문제를 제기합니다. 독자로서 우리는 사람이 쓴 작품을 선호하며, AI가 쓴 책의 범람으로 인해 그러한 작품을 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 이러한 감정을 반영하여 Lynch는 일련의 트윗에서 Amazon이 적시에 개입하지 못하면 Kindle Unlimited의 죽음을 알릴 수 있다고 말했습니다.

Motherboard 그들의 입장을 듣기 위해 Amazon에 접근했습니다. 아마존은 도서 목록에 관한 "명확한 지침" 준수를 명확히 하고 독자와 작가 모두의 이익을 보호하기 위해 불만 사항을 조사하겠다고 약속했습니다. 다만, 스팸성 성격을 지닌 AI로 제작된 난해하고 말도 안 되는 책을 반복해서 올리는 것에 대해서는 뚜렷한 대책을 내놓지 않았다.

결과적으로 Amazon이 이 문제를 조정하기 위한 구체적인 단계에 착수하여 eBook 판매 및 페이지 보기(Kindle Unlimited의 저자 로열티와 일치)를 통해 저자 지원에 대한 독자의 믿음을 재확인하는 것이 중요합니다. 또한 저자가 사용자 기반 플랫폼에 대한 약속으로 알려진 Amazon에서 자신의 작품을 판매할 때 안전하다고 느끼는 것이 중요합니다.

