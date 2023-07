Een klap voor zowel auteurs als lezers is dat er een duidelijke toename is van door AI geschreven boeken op bestsellerlijsten, zoals recentelijk is gemeld door verschillende nieuwszenders en auteurs. Dit fenomeen heeft vragen opgeroepen over de geloofwaardigheid en legitimiteit van veel eBooks die enorm in populariteit toenemen.

Platformen zoals Amazon's Kindle Direct Program hebben auteurs een unieke kans geboden om hun werk zelf uit te geven en een lezerspubliek te krijgen, onafhankelijk van grote uitgeverijen. De opzettelijk lage toegangsdrempels voor deze platforms betekenen echter ook dat vrijwel iedereen AI-gecomponeerde stukken kan publiceren in de vorm van direct beschikbare eBooks op Amazon's marktplaats, die ook in aanmerking komen om gelezen te worden via Kindle Unlimited.

Een onafhankelijke auteur, Caitlyn Lynch, sloeg onlangs op Twitter alarm over de twijfelachtige kwaliteit van de bestsellers in de categorie Teen & Young Adult Contemporary Romance eBooks op Amazon. Slechts 19 van de top 100 eBooks bleken echte werken te zijn, terwijl de rest onzinnige en onsamenhangende producten bleken te zijn, waarschijnlijk van AI-generatie.

Het online portaal Motherload inspecteerde veel boeken die op het platform waren gepubliceerd en meldde aan de hand van hun bevindingen dat kort na Lynch' tweets de aanwezigheid van door AI geauteurde boeken op de bestsellerlijsten verwaarloosbaar werd. Hieruit kan redelijkerwijs worden afgeleid dat Amazon onmiddellijk actie heeft ondernomen. Deze boeken waren echter nog steeds in omloop en beschikbaar voor aankoop, en hadden een aanzienlijke zichtbaarheid voordat ze werden verwijderd.

Lynch veronderstelt dat een dergelijke snode organisatie in verband kan worden gebracht met click-farming. Hierbij klikken 'bots' door een boek heen en genereren zo royalty's van Amazon Kindle Unlimited, dat betalingen aan auteurs berekent per gelezen pagina. Ondanks hun verbanning kunnen de daders achter deze praktijken een onbeperkt aantal eBooks reproduceren en uploaden om de verwijderde eBooks te vervangen.

Dit werpt een belangrijk probleem op voor zowel auteurs als lezers. Wij, als lezers, geven de voorkeur aan door mensen geschreven werken en de overvloed aan door AI geschreven boeken maakt het steeds moeilijker om zulke werken te vinden. Lynch verwoordde deze gevoelens in een serie tweets en zei dat dit mogelijk de doodsteek zou kunnen betekenen voor Kindle Unlimited als Amazon niet tijdig ingrijpt.

Motherboard benaderde Amazon om hun kant van het verhaal te horen. Amazon verduidelijkte dat ze zich houden aan "duidelijke richtlijnen" met betrekking tot boekvermeldingen en beloofde klachten te onderzoeken om de belangen van zowel lezers als schrijvers veilig te stellen. Er werden echter geen expliciete maatregelen genoemd met betrekking tot het herhaaldelijk uploaden van onbegrijpelijke en onzinnige AI-gecreëerde boeken die spam-achtig van aard zijn.

Het is dus van vitaal belang dat Amazon concrete stappen onderneemt om dit probleem op te lossen en het vertrouwen van lezers in de steun van auteurs via eBookverkoop en paginaweergaves (die samenvallen met auteursroyalty's op Kindle Unlimited) te bevestigen. Bovendien is het cruciaal dat auteurs zich zeker voelen over het te koop aanbieden van hun werk op Amazon, dat bekend staat om zijn inzet voor gebruikersgebaseerde platforms.

