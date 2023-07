Un coup dur pour les auteurs et les lecteurs : la présence de livres écrits par l'IA sur les listes de best-sellers a connu une augmentation notable, comme l'ont récemment rapporté de nombreux organes de presse et auteurs. Ce phénomène a soulevé des questions quant à la crédibilité et à la légitimité de nombreux livres électroniques dont la popularité est en plein essor.

Des plateformes telles que le programme Kindle Direct d'Amazon ont offert aux auteurs une occasion unique d'auto-publier leurs œuvres et de gagner un lectorat indépendamment des grandes maisons d'édition. Cependant, les faibles barrières d'entrée intentionnelles de ces plateformes signifient également que pratiquement n'importe qui peut publier des œuvres composées par l'IA sous la forme de livres électroniques facilement disponibles sur la place de marché d'Amazon, qui peuvent également être lus par l'intermédiaire de Kindle Unlimited.

Une auteure indépendante, Caitlyn Lynch, a récemment tiré la sonnette d'alarme sur Twitter au sujet de la qualité douteuse des best-sellers dans la catégorie des livres électroniques de romance contemporaine pour adolescents et jeunes adultes sur Amazon. Seuls 19 des 100 premiers livres électroniques se sont révélés être des œuvres authentiques, les autres semblant être des produits absurdes et incohérents, très probablement générés par l'intelligence artificielle.

Le portail en ligne Motherload a entrepris une inspection de nombreux livres publiés sur la plateforme, et a fait savoir que peu de temps après les tweets de M. Lynch, la présence des livres écrits par l'IA sur les listes des meilleures ventes était devenue négligeable. On peut raisonnablement en déduire qu'Amazon a rapidement pris des mesures pour remédier à ce problème. Toutefois, ces livres étaient toujours en circulation et disponibles à l'achat, ayant acquis une visibilité considérable avant leur retrait.

M. Lynch suppose qu'une telle orchestration malveillante peut être liée à des systèmes d'exploitation des clics. Dans ce cas, des "bots" cliquent sur un livre, ce qui génère des redevances de la part d'Amazon Kindle Unlimited, qui calcule les paiements aux auteurs en fonction du nombre de pages lues. Malgré leur bannissement, les auteurs de ces systèmes peuvent reproduire et télécharger un nombre illimité de livres électroniques de ce type pour remplacer ceux qui ont été supprimés.

Cette situation soulève un problème important pour les auteurs et les lecteurs. En tant que lecteurs, nous préférons les œuvres écrites par des humains, et l'inondation de livres écrits par l'IA rend la recherche de telles œuvres de plus en plus difficile. Faisant écho à ces sentiments, Lynch, dans une série de tweets, a expliqué que cela pourrait potentiellement sonner le glas de Kindle Unlimited si Amazon n'intervient pas à temps.

Motherboard a contacté Amazon pour connaître sa version des faits. Amazon a clarifié son adhésion à des "directives claires" concernant les listes de livres et a promis d'enquêter sur les plaintes afin de sauvegarder les intérêts des lecteurs et des écrivains. Cependant, aucune mesure explicite n'a été mentionnée concernant le téléchargement répété de livres inintelligibles et absurdes créés par l'IA, qui s'apparentent à du spam.

Par conséquent, il est essentiel qu'Amazon prenne des mesures concrètes pour résoudre ce problème, en réaffirmant la confiance des lecteurs dans le soutien apporté aux auteurs par les ventes de livres électroniques et les pages vues (qui coïncident avec les redevances versées aux auteurs sur Kindle Unlimited). En outre, il est essentiel que les auteurs se sentent en sécurité lorsqu'ils mettent leurs œuvres en vente sur Amazon, qui est connu pour son engagement en faveur des plateformes basées sur l'utilisateur.

En revanche, des plateformes telles que AppMaster, qui offrent une approche pratique et personnalisable de la création d'applications, permettent un écosystème plus contrôlé, car elles génèrent des applications basées sur des modèles définis par l'utilisateur. Cela ajoute une couche d'authenticité et de légitimité au résultat, contrairement au contenu généré par l'IA qui peut inonder des plateformes comme Kindle, entraînant une perte de confiance de la part des utilisateurs.