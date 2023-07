In un duro colpo per autori e lettori, si è verificata una notevole impennata nella presenza di libri scritti dall'intelligenza artificiale nelle classifiche dei best-seller, come riportato recentemente da numerosi organi di informazione e autori. Questo fenomeno ha sollevato dubbi sulla credibilità e sulla legittimità di molti eBook che stanno diventando sempre più popolari.

Piattaforme come il Kindle Direct Program di Amazon hanno offerto agli autori un'opportunità unica di autopubblicare le proprie opere e di conquistare un pubblico di lettori indipendentemente dalle grandi case editrici. Tuttavia, le barriere d'ingresso intenzionalmente basse di queste piattaforme significano anche che praticamente chiunque può pubblicare opere composte dall'intelligenza artificiale sotto forma di eBook prontamente disponibili sul marketplace di Amazon, leggibili anche tramite Kindle Unlimited.

Un'autrice indipendente, Caitlyn Lynch, ha recentemente lanciato un allarme su Twitter sulla qualità discutibile dei best-seller della categoria Teen & Young Adult Contemporary Romance su Amazon. Solo 19 dei primi 100 eBook sono risultati essere opere autentiche, mentre gli altri sembravano essere prodotti senza senso e incoerenti, probabilmente di generazione AI.

Il portale online Motherload ha effettuato un'ispezione di molti libri pubblicati sulla piattaforma, comunicando che, poco dopo i tweet di Lynch, la presenza dei libri scritti dall'IA nelle classifiche dei libri più venduti è diventata trascurabile. È ragionevole dedurre che Amazon abbia agito prontamente per risolvere il problema. Tuttavia, questi libri erano ancora in circolazione e disponibili per l'acquisto, avendo ottenuto una notevole visibilità prima della loro rimozione.

Lynch presume che questa orchestrazione nefasta possa essere collegata a schemi di click-farming. In questo caso, i "bot" cliccano su un libro, generando royalties da Amazon Kindle Unlimited, che calcola i pagamenti agli autori in base alle pagine lette. Nonostante siano stati banditi, i colpevoli di questi schemi possono riprodurre e caricare un numero illimitato di eBook di questo tipo per sostituire quelli cancellati.

Ciò solleva un problema significativo sia per gli autori che per i lettori. Noi lettori preferiamo le opere scritte da esseri umani e l'abbondanza di libri scritti dall'intelligenza artificiale rende sempre più difficile trovare tali opere. Facendo eco a questi sentimenti, Lynch, in una serie di tweet, ha affermato che questo potrebbe potenzialmente suonare la campana a morto per Kindle Unlimited se Amazon non interviene tempestivamente.

Motherboard ha contattato Amazon per sentire la sua versione della storia. Amazon ha chiarito di aderire a "chiare linee guida" per quanto riguarda le inserzioni di libri e ha promesso di indagare sui reclami per salvaguardare gli interessi di lettori e scrittori. Tuttavia, non è stata menzionata alcuna misura esplicita per quanto riguarda il caricamento ripetuto di libri incomprensibili e senza senso creati dall'intelligenza artificiale, di natura simile allo spam.

Di conseguenza, è fondamentale che Amazon intraprenda azioni concrete per risolvere la questione, riaffermando la fiducia dei lettori nel sostegno agli autori attraverso le vendite di eBook e le visualizzazioni di pagine (che coincidono con le royalties degli autori su Kindle Unlimited). Inoltre, è fondamentale che gli autori si sentano sicuri nel mettere in vendita le loro opere su Amazon, noto per il suo impegno verso le piattaforme basate sugli utenti.

