Như một đòn giáng mạnh đối với các tác giả cũng như độc giả, đã có một sự gia tăng đáng chú ý về sự hiện diện của những cuốn sách do AI viết trong danh sách bán chạy nhất, theo báo cáo của nhiều hãng tin và tác giả gần đây. Hiện tượng này đã đặt ra câu hỏi về độ tin cậy và tính hợp pháp của nhiều sách điện tử đang bùng nổ về mức độ phổ biến.

Các nền tảng như Chương trình trực tiếp Kindle của Amazon đã mang đến cơ hội duy nhất cho các tác giả tự xuất bản tác phẩm của họ và có được lượng độc giả độc lập với các nhà xuất bản lớn. Tuy nhiên, các rào cản gia nhập thấp có chủ ý đối với các nền tảng này cũng có nghĩa là hầu như bất kỳ ai cũng có thể xuất bản các tác phẩm do AI sáng tác dưới dạng sách điện tử có sẵn trên thị trường của Amazon, cũng đủ điều kiện để đọc qua Kindle Unlimited.

Một tác giả độc lập, Caitlyn Lynch, gần đây đã lên tiếng cảnh báo trên Twitter về chất lượng đáng ngờ của những cuốn sách bán chạy nhất trong danh mục Sách điện tử Lãng mạn Đương đại dành cho Thanh thiếu niên & Thanh niên trên Amazon. Chỉ 19 trong số 100 sách điện tử hàng đầu được tìm thấy là tác phẩm chính hãng, trong khi phần còn lại dường như là sản phẩm vô nghĩa và không mạch lạc, rất có thể là do AI tạo ra.

Cổng thông tin trực tuyến Motherload đã tiến hành kiểm tra nhiều cuốn sách được xuất bản trên nền tảng này, thông báo thông qua phát hiện của họ rằng ngay sau dòng tweet của Lynch, sự hiện diện của những cuốn sách do AI tác giả trong danh sách bán chạy nhất trở nên không đáng kể. Thật hợp lý khi suy luận rằng Amazon đã nhanh chóng hành động để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, những cuốn sách này vẫn được lưu hành và có sẵn để mua, đã thu hút được sự chú ý đáng kể trước khi chúng bị xóa.

Lynch cho rằng sự phối hợp bất chính như vậy có thể được liên kết với các kế hoạch canh tác nhấp chuột. Tại đây, 'bot' nhấp qua một cuốn sách, tạo tiền bản quyền từ Amazon Kindle Unlimited, tính toán các khoản thanh toán cho tác giả trên cơ sở mỗi trang được đọc. Bất chấp việc chúng bị trục xuất, thủ phạm đằng sau các kế hoạch này có thể sao chép và tải lên vô số sách điện tử như vậy để thay thế những sách đã bị xóa.

Điều này đặt ra một vấn đề quan trọng cho cả tác giả và độc giả. Chúng tôi, với tư cách là độc giả, thích các tác phẩm do con người viết hơn và việc tràn ngập các cuốn sách do AI viết khiến việc tìm kiếm những tác phẩm như vậy ngày càng trở nên khó khăn. Phản ánh những cảm xúc này, Lynch, trong một loạt tweet, nói rõ rằng điều này có khả năng gióng lên hồi chuông báo tử cho Kindle Unlimited nếu Amazon không can thiệp kịp thời.

Motherboard đã tiếp cận Amazon để nghe câu chuyện từ phía họ. Amazon đã làm rõ việc họ tuân thủ “các nguyên tắc rõ ràng” liên quan đến danh sách sách và tuyên bố sẽ điều tra các khiếu nại để bảo vệ lợi ích của cả người đọc và người viết. Tuy nhiên, không có biện pháp rõ ràng nào được đề cập liên quan đến việc tải lên lặp đi lặp lại những cuốn sách khó hiểu và vô nghĩa do AI tạo ra có bản chất giống như thư rác.

Do đó, điều quan trọng là Amazon bắt tay vào các bước cụ thể để giải quyết vấn đề này, khẳng định lại niềm tin của độc giả vào việc hỗ trợ các tác giả thông qua doanh số bán sách điện tử và lượt xem trang (trùng với tiền bản quyền của tác giả trên Kindle Unlimited). Hơn nữa, điều quan trọng là các tác giả phải cảm thấy an toàn khi đăng tác phẩm của họ để bán trên Amazon, vốn được biết đến với cam kết đối với các nền tảng dựa trên người dùng.

