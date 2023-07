في ضربة للمؤلفين والقراء على حد سواء ، كان هناك ارتفاع ملحوظ في وجود الكتب المكتوبة بالذكاء الاصطناعي في قوائم الكتب الأكثر مبيعًا ، كما أفادت العديد من المنافذ الإخبارية والمؤلفين مؤخرًا. أثارت هذه الظاهرة تساؤلات حول مصداقية وشرعية العديد من الكتب الإلكترونية التي تزدهر في شعبيتها.

قدمت منصات مثل برنامج Kindle Direct من أمازون فرصة فريدة للمؤلفين لنشر أعمالهم بأنفسهم واكتساب القراء بشكل مستقل عن دور النشر الكبيرة. ومع ذلك ، فإن حواجز الدخول المنخفضة المتعمدة لهذه المنصات تعني أيضًا أنه يمكن لأي شخص تقريبًا نشر قطع مؤلفة من الذكاء الاصطناعي في شكل كتب إلكترونية متاحة بسهولة في سوق أمازون ، وهي مؤهلة أيضًا للقراءة عبر Kindle Unlimited.

أثار مؤلف مستقل ، Caitlyn Lynch ، مؤخرًا إنذارًا على Twitter حول الجودة المشكوك فيها للأفضل مبيعًا في فئة الكتب الرومانسية المعاصرة للمراهقين والشباب على Amazon. تم العثور على 19 كتابًا فقط من بين أفضل 100 كتاب إلكتروني على أنها أعمال أصلية ، في حين بدا أن البقية منتجات غير منطقية وغير متماسكة على الأرجح من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

قامت البوابة الإلكترونية Motherload بفحص العديد من الكتب المنشورة على المنصة ، والتواصل من خلال النتائج التي توصلوا إليها أنه بعد فترة وجيزة من تغريدات Lynch ، أصبح وجود الكتب المؤلفة من منظمة العفو الدولية في قوائم أفضل البائعين مهملاً. من المعقول أن نستنتج أن أمازون تصرفت على الفور بشأن هذه المشكلة. ومع ذلك ، كانت هذه الكتب لا تزال متداولة ومتاحة للشراء ، وقد حظيت برؤية كبيرة قبل إزالتها.

يفترض لينش أن مثل هذا التنسيق الشائن يمكن ربطه بمخططات الزراعة بالنقرات. هنا ، تقوم "الروبوتات" بالنقر فوق كتاب ، مما يؤدي إلى الحصول على حقوق ملكية من Amazon Kindle Unlimited ، والتي تحسب المدفوعات للمؤلفين على أساس قراءة كل صفحة. على الرغم من نفيهم ، يمكن للجناة وراء هذه المخططات إعادة إنتاج وتحميل عدد غير محدود من هذه الكتب الإلكترونية لتحل محل تلك المحذوفة.

هذا يثير قضية مهمة لكل من المؤلفين والقراء على حد سواء. نحن ، كقراء ، نفضل الأعمال المكتوبة بواسطة الإنسان ، كما أن إغراق الكتب المؤلفة بالذكاء الاصطناعي يجعل العثور على مثل هذه الأعمال صعبًا بشكل متزايد. مرددًا صدى هذه المشاعر ، أوضح لينش ، في سلسلة من التغريدات ، أن هذا قد يكون بمثابة ناقوس الموت لـ Kindle Unlimited إذا فشلت Amazon في التدخل في الوقت المناسب.

اقتربت Motherboard من Amazon لسماع جانبها من القصة. أوضحت أمازون التزامها بـ "إرشادات واضحة" فيما يتعلق بقوائم الكتب وتعهدت بالتحقيق في الشكاوى لحماية مصالح القراء والكتاب على حد سواء. ومع ذلك ، لم يتم ذكر أي تدابير صريحة فيما يتعلق بالتحميل المتكرر للكتب غير المفهومة وغير المنطقية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تشبه الرسائل الاقتحامية في طبيعتها.

وبالتالي ، من الأهمية بمكان أن تشرع أمازون في خطوات ملموسة لحل هذه المشكلة ، مع إعادة التأكيد على إيمان القراء بدعم المؤلفين من خلال مبيعات الكتب الإلكترونية ومشاهدات الصفحات (التي تتزامن مع حقوق المؤلف على Kindle Unlimited). علاوة على ذلك ، من الأهمية بمكان أن يشعر المؤلفون بالأمان بشأن عرض أعمالهم للبيع على أمازون ، المعروفة بالتزامها بالمنصات القائمة على المستخدم.

فيما يتعلق ، منصات مثل AppMaster, which offer a hands-on, customizable approach to creating applications, allow for a more controlled ecosystem as they generate applications based on user-defined blueprints. This adds a layer of authenticity and legitimacy to the output, as opposed to AI-generated content which can flood platforms like Kindle, resulting in loss of user confidence.