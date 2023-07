Num golpe para autores e leitores, tem-se verificado um aumento notável da presença de livros escritos por IA nas listas de best-sellers, tal como foi noticiado recentemente por vários meios de comunicação social e autores. Este fenómeno levantou questões sobre a credibilidade e a legitimidade de muitos livros electrónicos que estão a ganhar popularidade.

Plataformas como o Programa Kindle Direct da Amazon ofereceram uma oportunidade única aos autores de auto-publicarem as suas obras e ganharem leitores independentemente das grandes editoras. No entanto, as intencionais baixas barreiras à entrada nestas plataformas também significam que praticamente qualquer pessoa pode publicar peças compostas por IA sob a forma de livros electrónicos prontamente disponíveis no mercado da Amazon, também elegíveis para leitura através do Kindle Unlimited.

Uma autora independente, Caitlyn Lynch, lançou recentemente um alerta no Twitter sobre a qualidade questionável dos best-sellers na categoria de livros electrónicos de romance contemporâneo para adolescentes e jovens adultos na Amazon. Apenas 19 dos 100 livros electrónicos mais vendidos eram obras genuínas, enquanto os restantes pareciam ser produtos sem sentido e incoerentes, muito provavelmente gerados por IA.

O portal em linha Motherload efectuou uma inspeção a muitos livros publicados na plataforma, comunicando através das suas conclusões que, pouco depois dos tweets de Lynch, a presença dos livros de autoria de IA nas listas dos mais vendidos se tornou insignificante. É razoável deduzir que a Amazon actuou prontamente sobre o assunto. No entanto, estes livros ainda estavam em circulação e disponíveis para compra, tendo ganho uma visibilidade considerável antes da sua remoção.

Lynch presume que esta orquestração nefasta pode estar ligada a esquemas de "click-farming". Neste caso, os "bots" clicam num livro, gerando royalties do Amazon Kindle Unlimited, que calcula os pagamentos aos autores com base na leitura de cada página. Apesar de terem sido banidos, os responsáveis por estes esquemas podem reproduzir e carregar um número ilimitado de livros electrónicos para substituir os que foram eliminados.

Isto levanta uma questão importante tanto para os autores como para os leitores. Nós, enquanto leitores, preferimos obras escritas por humanos, e a inundação de livros de autoria de IA torna cada vez mais difícil encontrar essas obras. Ecoando esses sentimentos, Lynch, em uma série de tweets, articulou que isso poderia potencialmente soar a sentença de morte para o Kindle Unlimited se a Amazon não intervir em tempo hábil.

A Motherboard contactou a Amazon para ouvir a sua versão da história. A Amazon esclareceu a sua adesão a "directrizes claras" relativamente à listagem de livros e prometeu investigar as queixas para salvaguardar os interesses dos leitores e dos escritores. No entanto, não foram mencionadas medidas explícitas em relação ao carregamento repetido de livros ininteligíveis e sem sentido, criados por IA, que são de natureza semelhante a spam.

Consequentemente, é vital que a Amazon dê passos concretos para reconciliar esta questão, reafirmando a fé dos leitores no apoio aos autores através das vendas de livros electrónicos e das visualizações de páginas (que coincidem com as royalties dos autores no Kindle Unlimited). Além disso, é fundamental que os autores se sintam seguros em colocar o seu trabalho à venda na Amazon, que é conhecida pelo seu compromisso com plataformas baseadas no utilizador.

