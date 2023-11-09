تشير الحوسبة بدون خادم، في سياق تطوير البرامج الحديثة والبنية التحتية المستندة إلى السحابة، إلى نهج معماري يسمح للمطورين ببناء التطبيقات وتشغيلها دون الحاجة إلى إدارة الخوادم أو توفيرها أو صيانتها بشكل صريح. أصبح هذا التحول النموذجي ممكنًا بفضل الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الخادم ومهام تخصيص الموارد لمقدمي الخدمات السحابية الخلفية، مثل Amazon Web Services (AWS) Lambda وGoogle Cloud Functions وAzure Functions. ونتيجة لذلك، يمكن للمطورين الآن التركيز على كتابة التعليمات البرمجية التي تتضمن منطق الأعمال ووظائفها، بدلاً من مواجهة التعقيدات والتحديات المرتبطة بإدارة الخادم.

من منظور التكلفة، تتيح الحوسبة بدون خادم للمؤسسات تحسين استخدام الموارد وتوفير النفقات التشغيلية، حيث تتم محاسبتها بناءً على وقت التنفيذ الفعلي لرمز التطبيق الخاص بها، بدلاً من سعة الخادم التي تم تكوينها مسبقًا أو الثابتة. يوفر نموذج التسعير حسب الطلب فوائد مالية كبيرة، خاصة للتطبيقات المستندة إلى الأحداث والتي تواجه أعباء عمل متفرقة أو غير متوقعة، حيث يتعلق الأمر بكل من استخدام الموارد وقابلية التوسع. في الواقع، وفقًا لتقرير عام 2019 الصادر عن مؤسسة Gartner، وصل سوق الخدمات السحابية العامة إلى 282.3 مليار دولار، مع وصف الحوسبة بدون خادم بأنها واحدة من أسرع القطاعات نموًا في هذه المساحة السوقية.

خلافًا لاسمها، فإن الحوسبة بدون خادم لا تعني غياب الخوادم، بل تشير إلى إبعاد الخوادم عن نطاق المطورين. يقوم موفر الخدمة السحابية تلقائيًا بإدارة توفير موارد الخادم الأساسية، والتي يتم تشغيلها غالبًا داخل بيئات حاويات مثل Docker أو Kubernetes. ونتيجة لذلك، لا يُطلب من المطورين المشاركة في المهام المتعلقة بإدارة تكوينات الخادم، أو تصحيح أنظمة التشغيل، أو مراقبة البنية التحتية للخادم وتوسيع نطاقها والتعامل مع الأخطاء.

تعمل الحوسبة بدون خادم من خلال استخدام الوظيفة كخدمة (FaaS)، وهي نموذج خدمة سحابية يمكّن المطورين من نشر أجزاء مفردة أو متعددة من التعليمات البرمجية التي يتم تنفيذها استجابة للأحداث أو المشغلات. عادةً ما تكون هذه الوظائف التي تعتمد على الأحداث صغيرة وعديمة الحالة ومتخصصة، مما يسهل وقت الوصول إلى السوق بشكل أسرع وزيادة إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية والإدارة المبسطة للتطبيقات الموزعة. علاوة على ذلك، يمكن أن تدعم عروض FaaS بشكل عام مجموعة واسعة من لغات البرمجة، مثل Python وGo وNode.js وJava، لتلبية مجموعات المهارات المتنوعة للمطورين وفرق هندسة البرمجيات.

أحد الأمثلة على حالات استخدام الحوسبة بدون خادم الشائعة هو معالجة الصور، حيث يتم تشغيل وظيفة تعتمد على الحدث عندما يتم تحميل صورة جديدة إلى خدمة تخزين الكائنات مثل Amazon S3. تقوم الوظيفة بعد ذلك بمعالجة الصورة وضغط حجمها وحفظ الصورة المصغرة في قاعدة البيانات. تتميز هذه العملية بأنها قابلة للتطوير بشكل كبير حيث يتم تنفيذها تلقائيًا عند كل تحميل للصورة، مما يتيح المعالجة المتزامنة والفعالة لعدد كبير من الصور.

في النظام الأساسي AppMaster no-code ، يتم استخدام الحوسبة بدون خادم لإنشاء ونشر تطبيقات مقنعة وعالية الأداء وقابلة للتطوير. يعتمد AppMaster على مجموعة قوية من تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة، ومصممي BP المرئيين لمنطق الأعمال، ولغة برمجة Go، endpoints RESTful API وWSS لتقديم قيمة الأعمال من خلال تجربة تطوير سلسة. من خلال الاستفادة من مزايا الحوسبة بدون خادم، يتمتع AppMaster بوضع جيد يسمح له بتسريع عملية التطوير بمقدار 10 أضعاف، وتقليل التكاليف بمقدار 3 أضعاف، وتمكين المطورين المواطنين من إنشاء حلول برمجية عالية التأثير.

في الختام، برزت الحوسبة بدون خادم كتقنية تمكينية حيوية للمؤسسات التي تطمح إلى تطوير ونشر تطبيقات قابلة للتطوير بسرعة دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية للخادم. من خلال تزويد المطورين بموارد حوسبة مرنة للغاية وفعالة من حيث التكلفة وحسب الطلب، تتمتع الحوسبة بدون خادم بالقدرة على تقليل العوائق التي تحول دون الدخول إلى مجال تطوير البرامج وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر المؤسسات بجميع أحجامها. باعتبارها منصة متطورة no-code ، تدرك AppMaster القوة التحويلية للحوسبة بدون خادم وتستفيد منها لتقديم أحدث التطبيقات المصممة لتلبية متطلبات الشركات والمؤسسات الحديثة.