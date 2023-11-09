Бессерверные вычисления в контексте современной разработки программного обеспечения и облачной инфраструктуры относятся к архитектурному подходу, который позволяет разработчикам создавать и запускать приложения без необходимости явного управления, предоставления или обслуживания серверов. Этот сдвиг парадигмы стал возможен благодаря передаче задач по управлению серверами и распределению ресурсов поставщикам серверных облачных услуг, таким как Amazon Web Services (AWS) Lambda, Google Cloud Functions и Azure Functions. В результате разработчики теперь могут сосредоточиться на написании кода, инкапсулирующего бизнес-логику и функциональность, а не решать сложности и проблемы, связанные с администрированием серверов.

С точки зрения затрат бессерверные вычисления позволяют организациям оптимизировать использование ресурсов и сэкономить на эксплуатационных расходах, поскольку они выставляются на основе фактического времени выполнения кода приложения, а не предварительно настроенной или фиксированной мощности сервера. Эта модель ценообразования по требованию обеспечивает значительные финансовые преимущества, особенно для приложений, управляемых событиями, которые испытывают спорадические или непредсказуемые рабочие нагрузки, поскольку это касается как использования ресурсов, так и масштабируемости. Фактически, согласно отчету Gartner за 2019 год, рынок общедоступных облачных услуг достиг 282,3 миллиарда долларов, при этом бессерверные вычисления считаются одним из самых быстрорастущих сегментов в этом рыночном пространстве.

Вопреки своему названию, бессерверные вычисления не подразумевают отсутствие серверов, а скорее намекают на выведение серверов из поля зрения разработчиков. Поставщик облачных услуг автоматически управляет предоставлением базовых ресурсов сервера, которые часто запускаются в контейнерных средах, таких как Docker или Kubernetes. В результате разработчикам не требуется заниматься задачами, связанными с управлением конфигурациями серверов, исправлением операционных систем или мониторингом, масштабированием и отказоустойчивостью серверной инфраструктуры.

Бессерверные вычисления функционируют за счет использования функции как услуги (FaaS), модели облачного сервиса, которая позволяет разработчикам развертывать один или несколько фрагментированных фрагментов кода, которые выполняются в ответ на события или триггеры. Эти управляемые событиями функции, как правило, небольшие, не сохраняют состояния и специализированы, что способствует ускорению вывода продукта на рынок, повышению возможности повторного использования кода и упрощению управления распределенными приложениями. Более того, предложения FaaS, как правило, могут поддерживать широкий спектр языков программирования, таких как Python, Go, Node.js и Java, чтобы удовлетворить разнообразные навыки разработчиков и групп разработчиков программного обеспечения.

Примером популярного варианта использования бессерверных вычислений является обработка изображений, при которой функция, управляемая событиями, запускается всякий раз, когда новое изображение загружается в службу хранения объектов, такую ​​​​как Amazon S3. Функция впоследствии обрабатывает изображение, сжимает его размер и сохраняет миниатюру в базу данных. Этот процесс хорошо масштабируем, поскольку он автоматически выполняется при загрузке каждого изображения, что позволяет одновременно и эффективно обрабатывать большое количество изображений.

На no-code платформе AppMaster бессерверные вычисления используются для создания и развертывания привлекательных, высокопроизводительных и масштабируемых приложений. AppMaster опирается на мощную комбинацию серверных приложений без сохранения состояния, визуальных конструкторов BP для бизнес-логики, языка программирования Go, а также RESTful API и endpoints WSS, чтобы обеспечить бизнес-ценность за счет бесперебойной разработки. Используя преимущества бессерверных вычислений, AppMaster имеет все возможности ускорить процесс разработки в 10 раз, сократить затраты в 3 раза и предоставить гражданским разработчикам возможность создавать высокоэффективные программные решения.

В заключение, бессерверные вычисления стали жизненно важной технологией для организаций, которые стремятся быстро разрабатывать и развертывать масштабируемые приложения без необходимости управлять серверной инфраструктурой. Предоставляя разработчикам очень гибкие, экономичные и доступные по требованию вычислительные ресурсы, бессерверные вычисления могут снизить барьеры для входа в сферу разработки программного обеспечения и повысить эффективность работы в организациях любого размера. Являясь передовой платформой no-code, AppMaster осознает преобразующую силу бессерверных вычислений и использует ее для предоставления самых современных приложений, предназначенных для удовлетворения потребностей современного бизнеса и предприятий.