Przetwarzanie bezserwerowe w kontekście nowoczesnego tworzenia oprogramowania i infrastruktury opartej na chmurze odnosi się do podejścia architektonicznego, które umożliwia programistom tworzenie i uruchamianie aplikacji bez konieczności bezpośredniego zarządzania serwerami, udostępniania ich lub konserwacji. Ta zmiana paradygmatu jest możliwa dzięki outsourcingowi zadań związanych z zarządzaniem serwerami i alokacją zasobów dostawcom usług backendowych w chmurze, takim jak Amazon Web Services (AWS) Lambda, Google Cloud Functions i Azure Functions. W rezultacie programiści mogą teraz skupić się na pisaniu kodu obejmującego logikę biznesową i funkcjonalność, zamiast zmagać się ze złożonością i wyzwaniami związanymi z administracją serwerem.

Z punktu widzenia kosztów przetwarzanie bezserwerowe umożliwia organizacjom optymalizację wykorzystania zasobów i zaoszczędzenie na wydatkach operacyjnych, ponieważ opłaty są naliczane na podstawie rzeczywistego czasu wykonania kodu aplikacji, a nie wstępnie skonfigurowanej lub stałej wydajności serwera. Ten model cenowy na żądanie zapewnia znaczne korzyści finansowe, szczególnie w przypadku aplikacji sterowanych zdarzeniami, które doświadczają sporadycznych lub nieprzewidywalnych obciążeń, zarówno pod względem wykorzystania zasobów, jak i skalowalności. W rzeczywistości, według raportu firmy Gartner z 2019 r., rynek usług w chmurze publicznej osiągnął wartość 282,3 miliarda dolarów, a przetwarzanie bezserwerowe jest uznawane za jeden z najszybciej rozwijających się segmentów na tym rynku.

Wbrew swojej nazwie, przetwarzanie bezserwerowe nie oznacza braku serwerów, ale raczej nawiązuje do oddzielenia serwerów od kompetencji programistów. Dostawca usług w chmurze automatycznie zarządza udostępnianiem podstawowych zasobów serwera, które często działają w środowiskach kontenerowych, takich jak Docker lub Kubernetes. W rezultacie programiści nie są zobowiązani do angażowania się w zadania związane z zarządzaniem konfiguracjami serwerów, instalowaniem poprawek do systemów operacyjnych lub monitorowaniem, skalowaniem i odpornością na awarie infrastruktury serwerowej.

Przetwarzanie bezserwerowe działa dzięki wykorzystaniu funkcji jako usługi (FaaS), modelu usług w chmurze, który umożliwia programistom wdrażanie jednego lub wielu szczegółowych fragmentów kodu wykonywanych w odpowiedzi na zdarzenia lub wyzwalacze. Te funkcje sterowane zdarzeniami są zazwyczaj małe, bezstanowe i wyspecjalizowane, co ułatwia szybsze wprowadzanie produktu na rynek, zwiększa możliwość ponownego wykorzystania kodu i upraszcza zarządzanie rozproszonymi aplikacjami. Co więcej, oferty FaaS mogą ogólnie obsługiwać szeroką gamę języków programowania, takich jak Python, Go, Node.js i Java, aby zaspokoić różnorodne umiejętności programistów i zespołów inżynierów oprogramowania.

Przykładem popularnego zastosowania przetwarzania bezserwerowego jest przetwarzanie obrazu, w którym funkcja sterowana zdarzeniami jest wyzwalana za każdym razem, gdy nowy obraz jest przesyłany do usługi przechowywania obiektów, takiej jak Amazon S3. Funkcja następnie przetwarza obraz, kompresuje jego rozmiar i zapisuje miniaturę w bazie danych. Proces ten jest wysoce skalowalny, ponieważ jest wykonywany automatycznie po każdym przesłaniu obrazu, umożliwiając jednoczesne i wydajne przetwarzanie dużej liczby obrazów.

Na platformie AppMaster no-code przetwarzanie bezserwerowe jest wykorzystywane do generowania i wdrażania atrakcyjnych, wydajnych i skalowalnych aplikacji. AppMaster opiera się na potężnej kombinacji bezstanowych aplikacji backendowych, wizualnych projektantów BP dla logiki biznesowej, języka programowania Go oraz endpoints RESTful API i WSS, aby zapewnić wartość biznesową poprzez płynne środowisko programistyczne. Wykorzystując zalety przetwarzania bezserwerowego, AppMaster jest dobrze przygotowany do 10-krotnego przyspieszenia procesu programowania, 3-krotnego zmniejszenia kosztów i umożliwienia programistom obywatelskim tworzenia skutecznych rozwiązań programowych.

Podsumowując, przetwarzanie bezserwerowe okazało się kluczową technologią wspomagającą dla organizacji, które pragną szybko opracowywać i wdrażać skalowalne aplikacje bez konieczności zarządzania infrastrukturą serwerów. Zapewniając programistom wysoce elastyczne, opłacalne zasoby obliczeniowe dostępne na żądanie, przetwarzanie bezserwerowe może potencjalnie zmniejszyć bariery wejścia na przestrzeń tworzenia oprogramowania i zwiększyć efektywność operacyjną w organizacjach każdej wielkości. Jako najnowocześniejsza platforma no-code, AppMaster dostrzega transformacyjną moc przetwarzania bezserwerowego i wykorzystuje ją do dostarczania najnowocześniejszych aplikacji zaprojektowanych z myślą o wymaganiach nowoczesnych firm i przedsiębiorstw.