L'informatique sans serveur, dans le contexte du développement de logiciels modernes et de l'infrastructure basée sur le cloud, fait référence à une approche architecturale qui permet aux développeurs de créer et d'exécuter des applications sans avoir besoin de gérer, de provisionner ou de maintenir explicitement des serveurs. Ce changement de paradigme est rendu possible grâce à l'externalisation des tâches de gestion des serveurs et d'allocation des ressources vers des fournisseurs de services cloud back-end, tels qu'Amazon Web Services (AWS) Lambda, Google Cloud Functions et Azure Functions. En conséquence, les développeurs peuvent désormais se concentrer sur l'écriture de code qui encapsule la logique métier et les fonctionnalités, plutôt que de s'attaquer aux complexités et aux défis associés à l'administration du serveur.

Du point de vue des coûts, l'informatique sans serveur permet aux organisations d'optimiser l'utilisation des ressources et d'économiser sur les dépenses opérationnelles, car elles sont facturées en fonction du temps d'exécution réel de leur code d'application, plutôt que de la capacité du serveur préconfigurée ou fixe. Ce modèle de tarification à la demande offre des avantages financiers significatifs, en particulier pour les applications événementielles qui subissent des charges de travail sporadiques ou imprévisibles, en ce qui concerne à la fois l'utilisation des ressources et l'évolutivité. En fait, selon un rapport Gartner de 2019, le marché des services de cloud public avait atteint 282,3 milliards de dollars, l'informatique sans serveur étant considérée comme l'un des segments à la croissance la plus rapide dans cet espace de marché.

Contrairement à son nom, l'informatique sans serveur n'implique pas l'absence de serveurs, mais fait plutôt allusion au fait que les serveurs sont soustraits à la compétence des développeurs. Le fournisseur de services cloud gère automatiquement le provisionnement des ressources serveur sous-jacentes, qui sont souvent exécutées dans des environnements conteneurisés comme Docker ou Kubernetes. Par conséquent, les développeurs ne sont pas tenus de s'engager dans des tâches liées à la gestion des configurations de serveur, à l'application de correctifs aux systèmes d'exploitation ou à la surveillance, à la mise à l'échelle et aux capacités de tolérance aux pannes de l'infrastructure du serveur.

L'informatique sans serveur fonctionne grâce à l'utilisation de Function as a Service (FaaS), un modèle de service cloud qui permet aux développeurs de déployer un ou plusieurs morceaux de code granulaires qui sont exécutés en réponse à des événements ou des déclencheurs. Ces fonctions basées sur les événements sont généralement petites, sans état et spécialisées, ce qui facilite une mise sur le marché plus rapide, une réutilisabilité accrue du code et une gestion simplifiée des applications distribuées. De plus, les offres FaaS peuvent généralement prendre en charge un large éventail de langages de programmation, tels que Python, Go, Node.js et Java, pour répondre aux diverses compétences des développeurs et des équipes d'ingénierie logicielle.

Un exemple de cas d'utilisation populaire de l'informatique sans serveur est le traitement d'images, où une fonction événementielle est déclenchée chaque fois qu'une nouvelle image est téléchargée sur un service de stockage d'objets comme Amazon S3. La fonction traite ensuite l'image, compresse sa taille et enregistre une vignette dans une base de données. Ce processus est hautement évolutif car il s'exécute automatiquement à chaque téléchargement d'image, permettant un traitement simultané et efficace d'un grand nombre d'images.

Sur la plate-forme no-code AppMaster, l'informatique sans serveur est utilisée pour générer et déployer des applications convaincantes, hautes performances et évolutives. AppMaster s'appuie sur une puissante combinaison d'applications back-end sans état, de concepteurs visuels BP pour la logique métier, du langage de programmation Go, ainsi que de l'API RESTful et endpoints WSS pour offrir une valeur commerciale grâce à une expérience de développement transparente. En exploitant les avantages de l'informatique sans serveur, AppMaster est bien placé pour accélérer le processus de développement par 10, réduire les coûts par 3 et permettre aux développeurs citoyens de créer des solutions logicielles à fort impact.

En conclusion, l'informatique sans serveur est devenue une technologie vitale pour les organisations qui aspirent à développer et déployer rapidement des applications évolutives sans avoir besoin de gérer une infrastructure de serveur. En fournissant aux développeurs des ressources informatiques très flexibles, rentables et à la demande, l'informatique sans serveur a le potentiel de réduire les barrières à l'entrée dans le domaine du développement de logiciels et d'améliorer l'efficacité opérationnelle des organisations de toutes tailles. En tant que plate-forme no-code de pointe, AppMaster reconnaît le pouvoir transformateur de l'informatique sans serveur et l'exploite pour fournir des applications de pointe conçues pour répondre aux exigences des entreprises et des entreprises modernes.