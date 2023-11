Serverless Computing verwijst, in de context van moderne softwareontwikkeling en cloudgebaseerde infrastructuur, naar een architecturale benadering die ontwikkelaars in staat stelt applicaties te bouwen en uit te voeren zonder de noodzaak om servers expliciet te beheren, in te richten of te onderhouden. Deze paradigmaverschuiving wordt mogelijk gemaakt door de uitbesteding van serverbeheer en resourcetoewijzingstaken aan backend-cloudserviceproviders, zoals Amazon Web Services (AWS) Lambda, Google Cloud Functions en Azure Functions. Als gevolg hiervan kunnen ontwikkelaars zich nu concentreren op het schrijven van code die bedrijfslogica en -functionaliteit omvat, in plaats van te worstelen met de complexiteit en uitdagingen die gepaard gaan met serverbeheer.

Vanuit kostenperspectief stelt serverless computing organisaties in staat het gebruik van bronnen te optimaliseren en te besparen op operationele kosten, omdat ze worden gefactureerd op basis van de daadwerkelijke uitvoeringstijd van hun applicatiecode, in plaats van op vooraf geconfigureerde of vaste servercapaciteit. Dit on-demand prijsmodel biedt aanzienlijke financiële voordelen, vooral voor gebeurtenisgestuurde applicaties die sporadische of onvoorspelbare werklasten ervaren, omdat het zowel betrekking heeft op het gebruik van bronnen als op de schaalbaarheid. Volgens een rapport van Gartner uit 2019 had de markt voor openbare clouddiensten zelfs $282,3 miljard bereikt, waarbij serverless computing werd aangekondigd als een van de snelstgroeiende segmenten binnen deze marktruimte.

In tegenstelling tot de naam impliceert serverloos computergebruik niet de afwezigheid van servers, maar verwijst het eerder naar het abstraheren van servers buiten het bereik van ontwikkelaars. De cloudserviceprovider beheert automatisch de levering van onderliggende serverbronnen, die vaak worden uitgevoerd in containeromgevingen zoals Docker of Kubernetes. Als gevolg hiervan hoeven ontwikkelaars zich niet bezig te houden met taken die verband houden met het beheren van serverconfiguraties, het patchen van besturingssystemen of het monitoren, schalen en fouttolerantiemogelijkheden van de serverinfrastructuur.

Serverloos computergebruik werkt door het gebruik van Function as a Service (FaaS), een cloudservicemodel waarmee ontwikkelaars enkele of meerdere gedetailleerde stukjes code kunnen implementeren die worden uitgevoerd als reactie op gebeurtenissen of triggers. Deze gebeurtenisgestuurde functies zijn doorgaans klein, staatloos en gespecialiseerd, waardoor een snellere time-to-market, een grotere herbruikbaarheid van code en een vereenvoudigd beheer van gedistribueerde applicaties mogelijk worden gemaakt. Bovendien kunnen FaaS-aanbiedingen over het algemeen een breed scala aan programmeertalen ondersteunen, zoals Python, Go, Node.js en Java, om tegemoet te komen aan de uiteenlopende vaardigheden van ontwikkelaars en software-engineeringteams.

Een voorbeeld van een populair serverloos computergebruik is beeldverwerking, waarbij een gebeurtenisgestuurde functie wordt geactiveerd telkens wanneer een nieuwe afbeelding wordt geüpload naar een objectopslagdienst zoals Amazon S3. De functie verwerkt vervolgens de afbeelding, comprimeert de grootte ervan en slaat een miniatuur op in een database. Dit proces is zeer schaalbaar omdat het automatisch wordt uitgevoerd bij elke upload van afbeeldingen, waardoor gelijktijdige en efficiënte verwerking van een groot aantal afbeeldingen mogelijk is.

Op het AppMaster no-code platform wordt serverloos computergebruik gebruikt om aantrekkelijke, krachtige en schaalbare applicaties te genereren en te implementeren. AppMaster vertrouwt op de krachtige combinatie van stateless backend-applicaties, visuele BP Designers voor bedrijfslogica, de programmeertaal Go en RESTful API- en WSS- endpoints om bedrijfswaarde te leveren via een naadloze ontwikkelingservaring. Door de voordelen van serverless computing te benutten, is AppMaster goed gepositioneerd om het ontwikkelingsproces met een factor 10 te versnellen, de kosten met een factor 3 te verlagen en burgerontwikkelaars in staat te stellen softwareoplossingen met grote impact te creëren.

Concluderend is serverless computing uitgegroeid tot een cruciale technologie voor organisaties die ernaar streven om snel schaalbare applicaties te ontwikkelen en te implementeren zonder de noodzaak om de serverinfrastructuur te beheren. Door ontwikkelaars zeer flexibele, kosteneffectieve en on-demand computerbronnen te bieden, heeft serverless computing het potentieel om de toegangsbarrières tot de softwareontwikkelingsruimte te verminderen en de operationele efficiëntie te verbeteren in organisaties van elke omvang. Als een geavanceerd no-code platform erkent AppMaster de transformatieve kracht van serverloos computergebruik en maakt er gebruik van om state-of-the-art applicaties te leveren die zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne bedrijven en ondernemingen.