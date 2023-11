Informatica senza server

Il serverless computing, nel contesto dello sviluppo software moderno e dell'infrastruttura basata su cloud, si riferisce a un approccio architetturale che consente agli sviluppatori di creare ed eseguire applicazioni senza la necessità di gestire, fornire o mantenere esplicitamente i server. Questo cambiamento di paradigma è reso possibile dall’outsourcing delle attività di gestione dei server e di allocazione delle risorse a fornitori di servizi cloud backend, come Amazon Web Services (AWS) Lambda, Google Cloud Functions e Azure Functions. Di conseguenza, gli sviluppatori possono ora concentrarsi sulla scrittura di codice che incapsula logica e funzionalità aziendali, invece di affrontare le complessità e le sfide associate all'amministrazione dei server.

Dal punto di vista dei costi, il serverless computing consente alle organizzazioni di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e risparmiare sulle spese operative, poiché vengono fatturate in base al tempo di esecuzione effettivo del codice dell'applicazione, piuttosto che alla capacità del server preconfigurata o fissa. Questo modello di prezzi on-demand offre vantaggi finanziari significativi, in particolare per le applicazioni basate su eventi che presentano carichi di lavoro sporadici o imprevedibili, poiché riguarda sia l'utilizzo delle risorse che la scalabilità. Infatti, secondo un rapporto del 2019 di Gartner, il mercato dei servizi cloud pubblici aveva raggiunto i 282,3 miliardi di dollari, con il serverless computing considerato uno dei segmenti in più rapida crescita in questo spazio di mercato.

Contrariamente al suo nome, il serverless computing non implica l’assenza di server, ma allude piuttosto all’astrazione dei server dalla competenza degli sviluppatori. Il fornitore di servizi cloud gestisce automaticamente il provisioning delle risorse del server sottostante, che spesso vengono eseguite all'interno di ambienti containerizzati come Docker o Kubernetes. Di conseguenza, agli sviluppatori non è richiesto di impegnarsi in attività relative alla gestione delle configurazioni dei server, all'applicazione di patch ai sistemi operativi o alle funzionalità di monitoraggio, scalabilità e tolleranza agli errori dell'infrastruttura server.

Il serverless computing funziona attraverso l'uso di Function as a Service (FaaS), un modello di servizio cloud che consente agli sviluppatori di distribuire parti di codice singole o multiple granulari che vengono eseguite in risposta a eventi o trigger. Queste funzioni guidate dagli eventi sono in genere piccole, stateless e specializzate, facilitando così un time-to-market più rapido, una maggiore riusabilità del codice e una gestione semplificata delle applicazioni distribuite. Inoltre, le offerte FaaS possono generalmente supportare un’ampia gamma di linguaggi di programmazione, come Python, Go, Node.js e Java, per soddisfare le diverse competenze di sviluppatori e team di ingegneria del software.

Un esempio di un caso d'uso popolare del computing serverless è l'elaborazione delle immagini, in cui una funzione guidata dagli eventi viene attivata ogni volta che una nuova immagine viene caricata su un servizio di storage di oggetti come Amazon S3. La funzione successivamente elabora l'immagine, ne comprime le dimensioni e salva una miniatura in un database. Questo processo è altamente scalabile poiché viene eseguito automaticamente a ogni caricamento di immagine, consentendo l'elaborazione simultanea ed efficiente di un gran numero di immagini.

Nella piattaforma no-code AppMaster, l'elaborazione serverless viene utilizzata per generare e distribuire applicazioni accattivanti, ad alte prestazioni e scalabili. AppMaster si affida alla potente combinazione di applicazioni backend stateless, visual BP Designers per la logica aziendale, linguaggio di programmazione Go e API RESTful ed endpoints WSS per offrire valore aziendale attraverso un'esperienza di sviluppo fluida. Sfruttando i vantaggi del serverless computing, AppMaster è ben posizionata per accelerare il processo di sviluppo di 10 volte, ridurre i costi di 3 volte e consentire agli sviluppatori cittadini di creare soluzioni software ad alto impatto.

In conclusione, il serverless computing è emerso come una tecnologia abilitante vitale per le organizzazioni che aspirano a sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni scalabili senza la necessità di gestire l’infrastruttura server. Fornendo agli sviluppatori risorse informatiche altamente flessibili, convenienti e on-demand, il serverless computing ha il potenziale per ridurre le barriere all'ingresso nello spazio di sviluppo software e migliorare l'efficienza operativa nelle organizzazioni di tutte le dimensioni. Essendo una piattaforma no-code all'avanguardia, AppMaster riconosce il potere di trasformazione del computing serverless e lo sfrutta per fornire applicazioni all'avanguardia progettate per soddisfare le esigenze delle aziende e delle imprese moderne.