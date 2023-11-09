Sunucusuz bilgi işlem bağlamında Lambda İşlevi, sunucusuz bir mimari içindeki çeşitli olay kaynaklarından gelen tetikleyicilere yanıt olarak yürütülen, kullanıcı tanımlı, durum bilgisi olmayan bir programlama yapısıdır. Adını, değişken bağlama ve ikame kullanarak fonksiyon soyutlamasına ve uygulamaya dayalı hesaplamayı ifade eden matematiksel bir sistem olan Lambda hesabından almıştır. Lambda İşlevleri kavramı, AWS Lambda, Azure İşlevleri, Google Bulut İşlevleri ve IBM Bulut İşlevleri gibi Hizmet Olarak İşlev (FaaS) platformlarının ortaya çıkışıyla popüler hale geldi.

Lambda İşlevleri, giriş verilerini olay yükleri biçiminde alarak ve işlemenin sonucunu tetikleyici kaynağa veya başka bir Lambda İşlevine döndürerek belirli görevleri gerçekleştiren küçük, ayrı kod birimleri olacak şekilde tasarlanmıştır. Lambda İşlevleri durum bilgisiz olduğundan, artan iş yükünü veya birden çok olayı paralel olarak işlemek için işlevin birden çok örneğini dağıtarak yatay olarak kolayca ölçeklendirilebilirler. Üstelik Lambda Functions, kullandıkça öde fiyatlandırma modelini takip ediyor; bu, müşterilerin tetikleyicileri bekleyen boşta kalan işlev örnekleri için değil, yalnızca işlevin yürütülmesi sırasında tüketilen bilgi işlem kaynakları için ödeme yaptığı anlamına geliyor.

Son verilere göre sunucusuz bilgi işlem hızlı bir benimsenme oranı yaşıyor ve küresel sunucusuz mimari pazarının 2025 yılına kadar %24,1'lik bir Bileşik Büyüme Oranıyla 14,93 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu hızlı büyümenin ardındaki temel nedenlerden biri, Lambda Functions kullanılarak uygulamaların yönetilmesinde ve dağıtılmasında elde edilen önemli maliyet, zaman ve kaynak verimliliğidir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, müşterilerin sezgisel grafik arayüzleri kullanarak uygulamaları için görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak Lambda İşlevlerini sorunsuz bir şekilde entegre eder. Uygulama geliştirmeye yönelik bu yaklaşım, uygulamaların hızlı, verimli ve uygun maliyetli dağıtımını sağlamak için temel mimaride ölçeklenebilir, durum bilgisi olmayan Lambda İşlevlerinden yararlanır.

Sunucusuz bilgi işlem bağlamında Lambda İşlevlerinin bazı temel özellikleri şunlardır:

Olay odaklı mimari: Lambda İşlevleri, HTTP istekleri, nesne depolamaya dosya yüklemeleri, veritabanı kayıtlarındaki değişiklikler veya özel olaylar gibi çeşitli olay kaynaklarına yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu olay kaynakları Lambda İşlevleri için tetikleyici görevi görerek olay yükünü işlemelerine ve giriş verilerine dayalı olarak belirli eylemleri gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Durumsuz: Lambda İşlevleri, çağrılar arasında herhangi bir durum bilgisini korumaz; bu, her işlev örneğinin diğerlerinden bağımsız olarak çalıştığı anlamına gelir. Bu durumsuzluk, manuel müdahaleye veya ayrıntılı yapılandırmaya gerek kalmadan, gelen olay yüklerine dayalı olarak kaynakların etkili yatay ölçeklendirilmesine ve otomatik olarak sağlanmasına olanak tanır.

Kaynak tahsisi: Lambda İşlevleri, mevcut iş yüküne göre CPU, bellek ve ağ kapasitesi gibi kaynakları dinamik olarak tahsis eder. Bu, müşterilerin yalnızca işlev çağrıları sırasında tüketilen gerçek kaynaklar için ödeme yapması anlamına gelir; bu da maliyet verimliliğine ve daha iyi kaynak kullanımına yol açar.

Otomatik ölçeklendirme: Lambda İşlevleri, herhangi bir manuel müdahaleye gerek kalmadan çok sayıda paralel çağrıyı yönetecek şekilde otomatik olarak ölçeklendirilebilir. Bu otomatik ölçeklendirme özelliği, sunucusuz uygulamaların yüksek yük durumlarıyla başa çıkabilmesini sağlayarak optimum performans ve kullanıcı deneyimi sağlar.

Kısa ömürlü yürütme: Lambda İşlevleri, genellikle milisaniyelerden en fazla birkaç dakikaya kadar kısa süreler boyunca hızlı bir şekilde yürütülecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, FaaS platformunun birden fazla çağrıyı verimli bir şekilde yönetmesine ve çok sayıda eşzamanlı istek için kaynak tahsisini optimize etmesine olanak tanır.

Diğer hizmetlerle entegrasyon: Lambda İşlevleri, sunucusuz bir ekosistemdeki veri depoları, kimlik doğrulama sistemleri, mesajlaşma hizmetleri ve izleme araçları gibi çeşitli hizmetlerle kolayca entegre edilebilir. Bu esneklik, geliştiricilerin minimum yapılandırma ve geliştirme çabasıyla hızlı ve verimli bir şekilde kapsamlı sunucusuz uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Lambda Functions'ı kullanan sunucusuz bir uygulamaya örnek olarak, yüklenen dosyaları otomatik olarak istenilen formata dönüştüren bir dosya dönüştürme sistemi verilebilir. Bu uygulama, her biri dosya yükleme, dönüştürme, depolama ve bildirim gibi belirli bir görevden sorumlu olan çeşitli Lambda İşlevlerinden oluşabilir. Uygulama, kullanıcının S3 klasörüne bir dosya yüklemesiyle başlar; bu, dosyayı işlemek ve gerekli dönüşümü gerçekleştirmek için Lambda İşlevini tetikler. Dosya dönüştürüldükten sonra başka bir S3 klasöründe saklanabilir ve kullanıcıya işlenen dosya hakkında bilgi içeren bir bildirim e-postası göndermek için başka bir Lambda İşlevi tetiklenebilir. Lambda İşlevlerini kullanan uygulama tasarımına yönelik bu olay odaklı, modüler yaklaşım, sunucusuz bir bilgi işlem ortamında bakımı kolay, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli uygulamalara yol açar.

Sonuç olarak Lambda İşlevleri, sunucusuz bilgi işlemin kritik bir bileşenidir ve modülerlik, kaynak verimliliği, otomatik ölçeklendirme ve hızlı geliştirme gibi çeşitli avantajlar sunar. Bu avantajların birleşimi, sunucusuz mimarilerin ve FaaS platformlarının daha fazla benimsenmesine yol açarak Lambda Functions'ın, hızla gelişen uygulama geliştirme ortamında inovasyonun ana itici gücü olma rolünü güçlendiriyor. AppMaster gibi yenilikçi no-code platformlar sayesinde, sunucusuz bilgi işlemin gücüne artık her boyuttaki geliştirici ve kuruluş erişebiliyor; bu da onların mimarilerinde Lambda İşlevlerini kullanarak yüksek düzeyde ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve performanslı uygulamalar oluşturmalarına ve dağıtmalarına olanak tanıyor.