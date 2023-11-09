无服务器计算，在现代软件开发和基于云的基础设施的背景下，是指一种架构方法，允许开发人员构建和运行应用程序，而无需显式管理、配置或维护服务器。这种范式转变之所以成为可能，是因为将服务器管理和资源分配任务外包给后端云服务提供商，例如 Amazon Web Services (AWS) Lambda、Google Cloud Functions 和 Azure Functions。因此，开发人员现在可以专注于编写封装业务逻辑和功能的代码，而不是应对与服务器管理相关的复杂性和挑战。

从成本角度来看，无服务器计算使组织能够优化资源使用并节省运营费用，因为它们是根据应用程序代码的实际执行时间而不是预先配置或固定的服务器容量来计费的。这种按需定价模型提供了显着的经济效益，特别是对于经历零星或不可预测工作负载的事件驱动应用程序，因为它涉及资源利用率和可扩展性。事实上，根据 Gartner 2019 年的一份报告，公共云服务市场已达到 2823 亿美元，无服务器计算被誉为该市场空间中增长最快的细分市场之一。

与其名称相反，无服务器计算并不意味着没有服务器，而是暗示将服务器从开发人员的权限中抽象出来。云服务提供商自动管理底层服务器资源的配置，这些资源通常在 Docker 或 Kubernetes 等容器化环境中运行。因此，开发人员无需参与与管理服务器配置、修补操作系统或服务器基础设施的监控、扩展和容错功能相关的任务。

通过使用函数即服务 (FaaS) 来实现无服务器计算功能，这是一种云服务模型，使开发人员能够部署单个或多个粒度的代码段，这些代码段是为了响应事件或触发器而执行的。这些事件驱动的函数通常较小、无状态且专门化，从而有助于加快上市时间、提高代码可重用性并简化分布式应用程序的管理。此外，FaaS 产品通常可以支持多种编程语言，例如 Python、Go、Node.js 和 Java，以满足开发人员和软件工程团队的不同技能。

流行的无服务器计算用例的一个示例是图像处理，每当新图像上传到 Amazon S3 等对象存储服务时，就会触发事件驱动的函数。该函数随后处理图像，压缩其大小，并将缩略图保存到数据库中。该过程具有高度可扩展性，因为它会在每次图像上传时自动执行，从而能够并发且高效地处理大量图像。

在AppMaster no-code平台上，无服务器计算用于生成和部署引人注目的、高性能且可扩展的应用程序。 AppMaster依靠无状态后端应用程序、用于业务逻辑的可视化 BP 设计器、Go 编程语言以及 RESTful API 和 WSS endpoints的强大组合，通过无缝的开发体验提供业务价值。通过利用无服务器计算的优势， AppMaster能够将开发流程加快 10 倍，将成本降低 3 倍，并帮助公民开发人员创建高影响力的软件解决方案。

总之，无服务器计算已成为渴望快速开发和部署可扩展应用程序而无需管理服务器基础设施的组织的重要支持技术。通过为开发人员提供高度灵活、经济高效且按需的计算资源，无服务器计算有可能减少软件开发领域的进入壁垒，并提高各种规模组织的运营效率。作为尖端的no-code平台， AppMaster认识到无服务器计算的变革力量，并利用它来提供旨在满足现代企业和企业需求的最先进的应用程序。