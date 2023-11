A computação sem servidor, no contexto do desenvolvimento de software moderno e da infraestrutura baseada em nuvem, refere-se a uma abordagem arquitetônica que permite aos desenvolvedores construir e executar aplicativos sem a necessidade de gerenciar, provisionar ou manter servidores explicitamente. Essa mudança de paradigma é possível devido à terceirização de tarefas de gerenciamento de servidores e alocação de recursos para provedores de serviços de nuvem de back-end, como Amazon Web Services (AWS) Lambda, Google Cloud Functions e Azure Functions. Como resultado, os desenvolvedores agora podem se concentrar em escrever códigos que encapsulam a lógica e a funcionalidade de negócios, em vez de lidar com as complexidades e os desafios associados à administração de servidores.

Do ponto de vista dos custos, a computação sem servidor permite que as organizações otimizem o uso de recursos e economizem em despesas operacionais, pois são cobradas com base no tempo real de execução do código do seu aplicativo, em vez de na capacidade pré-configurada ou fixa do servidor. Este modelo de preços sob demanda oferece benefícios financeiros significativos, especialmente para aplicativos orientados a eventos que enfrentam cargas de trabalho esporádicas ou imprevisíveis, no que se refere à utilização de recursos e à escalabilidade. Na verdade, de acordo com um relatório de 2019 da Gartner, o mercado de serviços de nuvem pública atingiu US$ 282,3 bilhões, com a computação sem servidor considerada um dos segmentos de crescimento mais rápido neste espaço de mercado.

Ao contrário do seu nome, a computação sem servidor não implica a ausência de servidores, mas alude à abstração dos servidores do alcance dos desenvolvedores. O provedor de serviços em nuvem gerencia automaticamente o provisionamento de recursos de servidor subjacentes, que geralmente são executados em ambientes em contêineres, como Docker ou Kubernetes. Como resultado, os desenvolvedores não são obrigados a se envolver em tarefas relacionadas ao gerenciamento de configurações de servidores, aplicação de patches em sistemas operacionais ou monitoramento, dimensionamento e recursos de tolerância a falhas da infraestrutura de servidores.

A computação sem servidor funciona por meio do uso de Function as a Service (FaaS), um modelo de serviço em nuvem que permite aos desenvolvedores implantar peças de código granulares únicas ou múltiplas que são executadas em resposta a eventos ou gatilhos. Essas funções orientadas a eventos são normalmente pequenas, sem estado e especializadas, facilitando assim um tempo de lançamento no mercado mais rápido, maior capacidade de reutilização de código e gerenciamento simplificado de aplicativos distribuídos. Além disso, as ofertas FaaS geralmente podem oferecer suporte a uma ampla variedade de linguagens de programação, como Python, Go, Node.js e Java, para atender aos diversos conjuntos de habilidades de desenvolvedores e equipes de engenharia de software.

Um exemplo de caso de uso popular de computação sem servidor é o processamento de imagens, em que uma função orientada a eventos é acionada sempre que uma nova imagem é carregada em um serviço de armazenamento de objetos como o Amazon S3. A função posteriormente processa a imagem, compacta seu tamanho e salva uma miniatura em um banco de dados. Este processo é altamente escalável, pois é executado automaticamente a cada upload de imagem, permitindo o processamento simultâneo e eficiente de um grande número de imagens.

Na plataforma no-code AppMaster, a computação sem servidor é utilizada para gerar e implantar aplicativos atraentes, de alto desempenho e escalonáveis. AppMaster conta com a poderosa combinação de aplicativos de back-end sem estado, designers visuais de BP para lógica de negócios, a linguagem de programação Go e API RESTful e endpoints WSS para fornecer valor de negócios por meio de uma experiência de desenvolvimento perfeita. Ao aproveitar as vantagens da computação sem servidor, AppMaster está bem posicionado para agilizar o processo de desenvolvimento em 10 vezes, reduzir custos em 3 vezes e capacitar desenvolvedores cidadãos para criar soluções de software de alto impacto.

Concluindo, a computação sem servidor emergiu como uma tecnologia vital para organizações que desejam desenvolver e implantar rapidamente aplicativos escaláveis ​​sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura de servidores. Ao fornecer aos desenvolvedores recursos de computação altamente flexíveis, econômicos e sob demanda, a computação sem servidor tem o potencial de reduzir as barreiras de entrada no espaço de desenvolvimento de software e aumentar a eficiência operacional em organizações de todos os tamanhos. Como uma plataforma no-code de ponta, AppMaster reconhece o poder transformador da computação sem servidor e aproveita-o para fornecer aplicativos de última geração projetados para atender às demandas das empresas e negócios modernos.