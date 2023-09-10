GraphQL, geleneksel RESTful API'ye göre daha esnek, verimli ve güçlü bir şekilde yazılmış bir alternatif sağlamak üzere tasarlanmış, API'ler için bir sorgu dili ve çalışma zamanı ortamıdır. 2012 yılında Facebook tarafından oluşturulan ve 2015 yılında açık kaynaklı bir proje olarak piyasaya sürülen GraphQL, modern uygulamaların değişen gereksinimlerine uyum sağlama yeteneği nedeniyle geliştiriciler ve kuruluşlar arasında hızla popülerlik kazanmıştır.

Genellikle sabit bir endpoints kümesini açığa çıkaran ve verilerin aşırı veya az getirilmesini gerektiren REST'in aksine GraphQL, müşterilerin tam olarak ihtiyaç duydukları verileri isteyebilecekleri ve daha fazlasını talep edebilecekleri tek bir endpoint sunar. Bu, istemcilerin veri yapılarını dinamik olarak keşfetmesine ve talep etmesine olanak tanıyan güçlü türde bir şemanın kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bu güçlü özellik, ön uç geliştiricilerin, her değişiklik için arka uç geliştiricilere bağımlı kalmadan istemci uygulamalarını değiştirmelerine ve optimize etmelerine olanak tanır.

Bir dil olarak GraphQL, temel sunucu tarafından kullanılan programlama dili veya veri depolamasından bağımsızdır. Bu, onu veritabanları, RESTful hizmetleri ve mikro hizmetler de dahil olmak üzere çok çeşitli veri kaynakları için uygun hale getirir. Ayrıca GraphQL, abonelikler adı verilen bir özellik aracılığıyla gerçek zamanlı veri güncellemelerine olanak tanır ve istemcilerin, değişiklikler meydana gelir gelmez sunucudan güncellemeleri almasına olanak tanır.

GraphQL, onu modern uygulama geliştirme için cazip bir seçim haline getiren birkaç temel özelliğe sahiptir:

Güçlü Yazma: GraphQL katı bir şema uygulayarak API'nin veri yapılarını ve türlerini açık hale getirir. Bu, otomatik tamamlama, doğrulama ve tür kontrolü gibi güçlü araçların etkinleştirilmesini sağlayarak geliştirmeyi daha verimli ve daha az hataya açık hale getirir.

GraphQL katı bir şema uygulayarak API'nin veri yapılarını ve türlerini açık hale getirir. Bu, otomatik tamamlama, doğrulama ve tür kontrolü gibi güçlü araçların etkinleştirilmesini sağlayarak geliştirmeyi daha verimli ve daha az hataya açık hale getirir. Bildirime Dayalı Veri Alma: Müşteriler yalnızca ihtiyaç duydukları verileri talep ederek yükü en aza indirir ve API çağrılarının gecikmesini azaltır. Bu özellikle bant genişliği ve performansın kritik faktörler olduğu mobil uygulamalar için faydalıdır.

Müşteriler yalnızca ihtiyaç duydukları verileri talep ederek yükü en aza indirir ve API çağrılarının gecikmesini azaltır. Bu özellikle bant genişliği ve performansın kritik faktörler olduğu mobil uygulamalar için faydalıdır. Esnek Veri Hiyerarşisi: GraphQL, veri yapıları arasındaki hiyerarşik ilişkileri destekleyerek karmaşık etki alanlarını modellemeyi ve varlıklar arasındaki bağımlılıkları yönetmeyi kolaylaştırır. Bu, denormalizasyon ihtiyacını azaltarak ve ilgili varlıkların her birleşimi için ayrı endpoints sağlayarak API tasarımını basitleştirebilir.

GraphQL, veri yapıları arasındaki hiyerarşik ilişkileri destekleyerek karmaşık etki alanlarını modellemeyi ve varlıklar arasındaki bağımlılıkları yönetmeyi kolaylaştırır. Bu, denormalizasyon ihtiyacını azaltarak ve ilgili varlıkların her birleşimi için ayrı sağlayarak API tasarımını basitleştirebilir. Sürümsüz Gelişim: GraphQL'in şema ve tür sistemi, mevcut istemcileri bozmadan alanlar ekleyerek, kullanımdan kaldırarak veya değiştirerek API'nin aşamalı olarak geliştirilmesini mümkün kılar. Bu, birçok RESTful API'nin karşılaştığı yaygın "sürüm oluşturma cehennemi" sorununun önlenmesine yardımcı olur.

Bu avantajlar göz önüne alındığında GitHub, Airbnb, Shopify ve The New York Times dahil giderek artan sayıda kuruluşun API'leri için GraphQL'i benimsemesi şaşırtıcı değil. Aslında, JavaScript Durumu Anketi 2019'a göre GraphQL, geliştirici memnuniyeti, kullanımı ve öğrenmeye olan ilgisi açısından diğer tüm API teknolojilerini geride bırakıyor.

AppMaster platformu bağlamında, GraphQL'i oluşturulan uygulamalara entegre etmek uygulamaların esnekliğini, sürdürülebilirliğini ve verimliliğini daha da artırabilir. AppMaster no-code platformu, GraphQL'in güçlü yazma ve şema odaklı özelliklerinden yararlanarak, GraphQL'in bildirimsel veri alımı için optimize edilmiş veri modellerini (veritabanı şeması), iş mantığını ve istemci tarafı bileşenlerini otomatik olarak oluşturabilir. Sonuç olarak uygulamalar, endüstrilerdeki farklı kullanım durumlarına hizmet edecek şekilde daha da ölçeklenebilir, performanslı ve özelleştirilebilir hale geliyor.

AppMaster görsel BP Designer'ının yanı sıra arka uç için Go (golang), web ön ucu için Vue3, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI içeren teknoloji yığınının tümü GraphQL ile kusursuz entegrasyon için çok uygundur. GraphQL, birleşik dili sayesinde uygulamaların farklı bölümleri arasındaki koordinasyonu basitleştirerek onları daha uyumlu hale getirir ve uzun vadede geliştirilmesini, sürdürülmesini ve genişletilmesini kolaylaştırır.

Genel olarak GraphQL'in uyarlanabilirliği, verimliliği ve güçlü yazma yetenekleri, onu Yazılım Mimarisi ve Kalıpları sözlüğüne önemli bir katkı haline getiriyor. GraphQL'i AppMaster no-code platformunun ayrılmaz bir parçası olarak benimsemek yalnızca geliştirme sürecini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda oluşturulan uygulamaların kalitesini, ölçeklenebilirliğini ve performansını da geliştirerek onları geleceğe daha dayanıklı ve değişime karşı daha dayanıklı hale getirir.