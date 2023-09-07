Mikro hizmetler veya mikro hizmet odaklı mimari olarak da bilinen Mikro Hizmet Mimarisi, uygulamaların küçük, bağımsız ve gevşek bağlı hizmetlerin bir koleksiyonu olarak yapılandırılmasını savunan bir mimari model ve yazılım geliştirme metodolojisidir. Mimarideki her mikro hizmet, genel sistem içindeki bir yöne veya modüle odaklanarak belirli bir işleve hizmet eder. Bu küçük birimler eksiksiz, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir bir uygulama oluşturmak için işbirliği içinde çalışır.

Mikro hizmet mimarisinin arkasındaki temel motivasyon, sıkı bir şekilde bağlanma eğiliminde olan, ölçeklenmesi zor, bakımı zor olan ve bir uygulamanın genel performansını engelleyen monolitik mimarilerle ilişkili sınırlamaların üstesinden gelmektir. Mikro hizmetler, paralel geliştirmeyi mümkün kılmak, ölçeklenebilirliği geliştirmek, dağıtımı basitleştirmek ve sürekli teslimat ve dağıtım hatlarını kolaylaştırmak için güçlü bir yol sağlar.

Yazılım Mimarisi ve Kalıpları bağlamında mikro hizmetler aşağıdaki temel ilkeleri destekler:

Tek Sorumluluk: Her mikro hizmet, Tek Sorumluluk İlkesine (SRP) bağlı kalarak tek bir işlevden veya iyi tanımlanmış, uyumlu bir işlevsellikten sorumludur. Bu, geliştiricilerin diğer bileşenleri etkilemeden bireysel hizmetleri anlamalarına, sürdürmelerine ve güncellemelerine olanak tanır.

Her mikro hizmet, Tek Sorumluluk İlkesine (SRP) bağlı kalarak tek bir işlevden veya iyi tanımlanmış, uyumlu bir işlevsellikten sorumludur. Bu, geliştiricilerin diğer bileşenleri etkilemeden bireysel hizmetleri anlamalarına, sürdürmelerine ve güncellemelerine olanak tanır. Gevşek Bağlantı: Hizmetler birbirinden bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır ve sistem içindeki farklı bileşenler arasında gevşek bağlantı sağlar. Bu, geliştiricilerin uygulamanın diğer bölümlerini etkilemeden bir hizmeti değiştirmesine, ölçeklendirmesine veya değiştirmesine olanak tanır.

Hizmetler birbirinden bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır ve sistem içindeki farklı bileşenler arasında gevşek bağlantı sağlar. Bu, geliştiricilerin uygulamanın diğer bölümlerini etkilemeden bir hizmeti değiştirmesine, ölçeklendirmesine veya değiştirmesine olanak tanır. Otonom Hizmetler: Mikro hizmetler, bağımsız olarak geliştirilebilen, dağıtılabilen ve ölçeklendirilebilen bağımsız, özerk birimlerdir. Bu, özellikle monolitik mimarilerle karşılaştırıldığında daha hızlı geliştirme döngülerini, daha verimli dağıtımı ve daha iyi kaynak kullanımını teşvik eder.

Mikro hizmetler, bağımsız olarak geliştirilebilen, dağıtılabilen ve ölçeklendirilebilen bağımsız, özerk birimlerdir. Bu, özellikle monolitik mimarilerle karşılaştırıldığında daha hızlı geliştirme döngülerini, daha verimli dağıtımı ve daha iyi kaynak kullanımını teşvik eder. Dil ve Teknolojiden Bağımsız: Mikro hizmetler, hizmetin özel ihtiyaçlarına en iyi uyan herhangi bir programlama dili, çerçeve veya teknoloji yığını kullanılarak tasarlanabilir ve uygulanabilir. Bu, geliştirme ekiplerinin gereksinimlerine en uygun araçları seçmelerine olanak tanıyarak esneklik ve ölçeklenebilirliği teşvik eder.

Mikro hizmetler, hizmetin özel ihtiyaçlarına en iyi uyan herhangi bir programlama dili, çerçeve veya teknoloji yığını kullanılarak tasarlanabilir ve uygulanabilir. Bu, geliştirme ekiplerinin gereksinimlerine en uygun araçları seçmelerine olanak tanıyarak esneklik ve ölçeklenebilirliği teşvik eder. Ölçeklenebilirlik: Mikro hizmetler, artan iş yüklerini karşılayacak şekilde ayrı ayrı ölçeklendirilebilir, bu da kaynakların verimli kullanılmasına olanak tanır ve operasyonel maliyetleri azaltır. Bu, özellikle yüksek performansı ve kullanılabilirliği korumak için ölçeklenebilirliğin hayati önem taşıdığı bulut tabanlı ortamlarda kullanışlıdır.

Mikro hizmetler, artan iş yüklerini karşılayacak şekilde ayrı ayrı ölçeklendirilebilir, bu da kaynakların verimli kullanılmasına olanak tanır ve operasyonel maliyetleri azaltır. Bu, özellikle yüksek performansı ve kullanılabilirliği korumak için ölçeklenebilirliğin hayati önem taşıdığı bulut tabanlı ortamlarda kullanışlıdır. Dayanıklılık: Bir mikro hizmet mimarisinde, bir hizmetin başarısızlığı tüm sistemin çökmesine yol açmaz, bu da genel uygulamayı daha dayanıklı hale getirir. Bunun nedeni, her hizmetin bağımsız doğasından, sorumluluklarını ve işlevlerini ayırmasından kaynaklanmaktadır.

Bir mikro hizmet mimarisini uygulamanın zorlukları da vardır. Mikro hizmetlerle ilgili yaygın tuzaklardan bazıları artan karmaşıklığı, ek operasyonel yükü, veri tutarlılığı zorluklarını ve ağ gecikme potansiyelini içerir. Ancak birçok kuruluş, özellikle mimari doğru şekilde tasarlanıp yönetildiğinde, mikro hizmetlerin faydalarının bu zorluklara çok daha ağır bastığını görüyor.

Konteynerleştirmenin ve bulut tabanlı teknolojilerin yükselişiyle birlikte mikro hizmet mimarisi giderek daha popüler hale geldi. Docker ve Kubernetes gibi modern araçlar ve platformlar, mikro hizmet tabanlı uygulamaları verimli bir şekilde dağıtmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için gerekli altyapı bileşenlerini sağlar.

Güçlü, no-code bir platform olan AppMaster, kullanıcıların mikro hizmet paradigması da dahil olmak üzere en iyi uygulamaları ve mimari kalıpları kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster müşterilerin veri modellerini, iş süreçlerini, REST API'lerini ve WebSockets endpoints görsel olarak tasarlamalarına olanak tanıyarak, derin teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan mikro hizmetlerin gücünden yararlanmalarını sağlar. Ayrıca, AppMaster oluşturduğu uygulamalar yüksek düzeyde ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde ve yüksek yüklü kullanım durumlarıyla uyumludur ve Postgresql uyumlu veritabanları birincil tercih olarak hizmet verir.

Sonuç olarak, Mikro Hizmet Mimarisi, yazılım geliştirme dünyasında, özellikle karmaşık, kurumsal düzeydeki uygulamalar için daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir tasarım modeli sunan çok önemli bir kavramdır. Geliştirme ekipleri, mikro hizmetlerin ilkelerini takip ederek sağlamlık ve dayanıklılık sağlarken yönetimi, dağıtımı ve ölçeklendirilmesi daha kolay uygulamalar geliştirebilir. AppMaster no-code platform, tüm beceri seviyelerindeki kullanıcılar için mikro hizmetlerin gücünden yararlanmanın erişilebilir bir yolunu sağlayarak, onlara hem verimli hem de ölçeklenebilir gelişmiş uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.