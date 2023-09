GraphQL to język zapytań i środowisko wykonawcze interfejsów API, zaprojektowane w celu zapewnienia bardziej elastycznej, wydajnej i silnie typowanej alternatywy dla tradycyjnego interfejsu API RESTful. Stworzony przez Facebooka w 2012 roku i wydany jako projekt open source w 2015 roku, GraphQL szybko zyskał popularność wśród programistów i organizacji ze względu na jego zdolność do dostosowywania się do zmieniających się wymagań nowoczesnych aplikacji.

W przeciwieństwie do REST, który zwykle udostępnia stały zestaw endpoints i wymaga nadmiernego lub niedostatecznego pobierania danych, GraphQL oferuje pojedynczy endpoint, w którym klienci mogą zażądać dokładnie tych danych, których potrzebują i nic więcej. Osiąga się to poprzez zastosowanie schematu o silnym typie, umożliwiającego klientom dynamiczne odkrywanie i żądanie struktur danych. Ta zaawansowana funkcja umożliwia programistom front-end modyfikowanie i optymalizację aplikacji klienckich bez uzależnienia od programistów backendu przy każdej zmianie.

Jako język GraphQL jest niezależny od języka programowania lub przechowywania danych wykorzystywanego przez podstawowy serwer. Dzięki temu nadaje się do szerokiego zakresu źródeł danych, w tym baz danych, usług RESTful i mikrousług. Co więcej, GraphQL umożliwia aktualizację danych w czasie rzeczywistym poprzez funkcję zwaną subskrypcjami, umożliwiając klientom otrzymywanie aktualizacji z serwera natychmiast po wystąpieniu zmian.

GraphQL ma kilka kluczowych funkcji, które czynią go atrakcyjnym wyborem do tworzenia nowoczesnych aplikacji:

Silne pisanie: GraphQL wymusza ścisły schemat, czyniąc struktury danych API i typy jednoznacznymi. Dzięki temu dostępne są zaawansowane narzędzia, takie jak autouzupełnianie, sprawdzanie poprawności i sprawdzanie typu, dzięki czemu programowanie jest wydajniejsze i mniej podatne na błędy.

Deklaratywne pobieranie danych: klienci żądają tylko tych danych, których potrzebują, minimalizując obciążenie i redukując opóźnienia wywołań API. Jest to szczególnie korzystne w przypadku aplikacji mobilnych, gdzie przepustowość i wydajność są czynnikami krytycznymi.

Elastyczna hierarchia danych: GraphQL obsługuje hierarchiczne relacje między strukturami danych, ułatwiając modelowanie złożonych domen i zarządzanie zależnościami między jednostkami. Może to uprościć projekt interfejsu API, zmniejszając potrzebę denormalizacji i oddzielnych endpoints dla każdej kombinacji powiązanych jednostek.

Ewolucja bez wersji: Schemat i system typów GraphQL umożliwiają stopniową ewolucję API poprzez dodawanie, przestarzałe lub zmianę pól, bez psucia istniejących klientów. Pomaga to uniknąć typowego problemu „piekła wersjonowania", z którym boryka się wiele interfejsów API RESTful.

Biorąc pod uwagę te zalety, nie jest zaskoczeniem, że rosnąca liczba organizacji, w tym GitHub, Airbnb, Shopify i The New York Times, przyjęła GraphQL jako swoje interfejsy API. W rzeczywistości, według badania State of JavaScript Survey 2019, GraphQL przewyższa każdą inną technologię API pod względem zadowolenia programistów, wykorzystania i zainteresowania jej nauką.

W kontekście platformy AppMaster integracja GraphQL z wygenerowanymi aplikacjami może jeszcze bardziej zwiększyć ich elastyczność, łatwość konserwacji i wydajność. Wykorzystując silne funkcje GraphQL oparte na typowaniu i schematach, platforma AppMaster no-code może automatycznie generować modele danych (schemat bazy danych), logikę biznesową i komponenty po stronie klienta zoptymalizowane pod kątem deklaratywnego pobierania danych przez GraphQL. W rezultacie aplikacje stają się jeszcze bardziej skalowalne, wydajne i konfigurowalne, aby służyć różnym przypadkom użycia w różnych branżach.

Wizualny BP Designer AppMaster wraz ze stosem technologii obejmującym Go (golang) dla backendu, Vue3 dla web frontendu, Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS, doskonale nadają się do bezproblemowej integracji z GraphQL. Dzięki ujednoliconemu językowi GraphQL może uprościć koordynację pomiędzy różnymi częściami aplikacji, czyniąc je bardziej spójnymi i łatwymi w rozwijaniu, utrzymaniu i rozszerzaniu w dłuższej perspektywie.

Ogólnie rzecz biorąc, zdolność GraphQL do adaptacji, wydajność i duże możliwości pisania sprawiają, że jest to ważny dodatek do glosariusza architektury i wzorców oprogramowania. Włączenie GraphQL jako integralnej części platformy no-code AppMaster może nie tylko usprawnić proces programowania, ale także poprawić jakość, skalowalność i wydajność generowanych aplikacji, czyniąc je bardziej przyszłościowymi i odpornymi na zmiany.