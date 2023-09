GraphQL adalah bahasa kueri dan lingkungan runtime untuk API, yang dirancang untuk memberikan alternatif yang lebih fleksibel, efisien, dan bertipe kuat dibandingkan RESTful API tradisional. Dibuat oleh Facebook pada tahun 2012 dan dirilis sebagai proyek sumber terbuka pada tahun 2015, GraphQL dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan pengembang dan organisasi karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan aplikasi modern.

Tidak seperti REST, yang biasanya memperlihatkan sekumpulan endpoints yang tetap dan memerlukan pengambilan data yang berlebihan atau pengambilan yang kurang, GraphQL menawarkan endpoint tunggal di mana klien dapat meminta data yang mereka perlukan dengan tepat, dan tidak lebih. Hal ini dicapai melalui penggunaan skema yang diketik dengan kuat, memungkinkan klien menemukan dan meminta struktur data secara dinamis. Fitur canggih ini memungkinkan pengembang front-end untuk memodifikasi dan mengoptimalkan aplikasi klien tanpa bergantung pada pengembang backend untuk setiap perubahan.

Sebagai sebuah bahasa, GraphQL tidak bergantung pada bahasa pemrograman atau penyimpanan data yang digunakan oleh server yang mendasarinya. Hal ini membuatnya cocok untuk berbagai sumber data, termasuk database, layanan RESTful, dan layanan mikro. Selain itu, GraphQL memungkinkan pembaruan data secara real-time melalui fitur yang disebut langganan, memungkinkan klien menerima pembaruan dari server segera setelah terjadi perubahan.

GraphQL memiliki beberapa fitur utama yang menjadikannya pilihan menarik untuk pengembangan aplikasi modern:

Pengetikan Kuat: GraphQL menerapkan skema yang ketat, membuat struktur dan tipe data API menjadi eksplisit. Hal ini memungkinkan alat canggih seperti pelengkapan otomatis, validasi, dan pemeriksaan tipe, menjadikan pengembangan lebih efisien dan mengurangi rawan kesalahan.

GraphQL menerapkan skema yang ketat, membuat struktur dan tipe data API menjadi eksplisit. Hal ini memungkinkan alat canggih seperti pelengkapan otomatis, validasi, dan pemeriksaan tipe, menjadikan pengembangan lebih efisien dan mengurangi rawan kesalahan. Pengambilan Data Deklaratif: Klien hanya meminta data yang mereka perlukan, meminimalkan payload dan mengurangi latensi panggilan API. Hal ini khususnya bermanfaat untuk aplikasi seluler, di mana bandwidth dan kinerja merupakan faktor penting.

Klien hanya meminta data yang mereka perlukan, meminimalkan payload dan mengurangi latensi panggilan API. Hal ini khususnya bermanfaat untuk aplikasi seluler, di mana bandwidth dan kinerja merupakan faktor penting. Hirarki Data Fleksibel: GraphQL mendukung hubungan hierarki antar struktur data, sehingga memudahkan pemodelan domain kompleks dan mengelola ketergantungan antar entitas. Hal ini dapat menyederhanakan desain API dengan mengurangi kebutuhan denormalisasi dan memisahkan endpoints untuk setiap kombinasi entitas terkait.

GraphQL mendukung hubungan hierarki antar struktur data, sehingga memudahkan pemodelan domain kompleks dan mengelola ketergantungan antar entitas. Hal ini dapat menyederhanakan desain API dengan mengurangi kebutuhan denormalisasi dan memisahkan untuk setiap kombinasi entitas terkait. Evolusi Bebas Versi: Skema dan sistem tipe GraphQL memungkinkan untuk mengembangkan API secara bertahap dengan menambahkan, menghentikan penggunaan, atau mengubah bidang, tanpa merusak klien yang sudah ada. Hal ini membantu menghindari masalah umum "versioning hell" yang dihadapi oleh banyak RESTful API.

Mengingat keunggulan ini, tidak mengherankan jika semakin banyak organisasi, termasuk GitHub, Airbnb, Shopify, dan The New York Times, yang telah mengadopsi GraphQL untuk API mereka. Faktanya, menurut State of JavaScript Survey 2019, GraphQL melampaui teknologi API lainnya dalam hal kepuasan, penggunaan, dan minat pengembang untuk mempelajarinya.

Dalam konteks platform AppMaster, mengintegrasikan GraphQL ke dalam aplikasi yang dihasilkan dapat lebih meningkatkan fleksibilitas, pemeliharaan, dan efisiensinya. Dengan memanfaatkan fitur pengetikan yang kuat dan berbasis skema dari GraphQL, platform no-code AppMaster dapat secara otomatis menghasilkan model data (skema basis data), logika bisnis, dan komponen sisi klien yang dioptimalkan untuk pengambilan data deklaratif GraphQL. Hasilnya, aplikasi menjadi lebih terukur, berperforma tinggi, dan dapat disesuaikan untuk melayani beragam kasus penggunaan di berbagai industri.

Perancang BP visual AppMaster, bersama dengan tumpukan teknologi yang mencakup Go (golang) untuk backend, Vue3 untuk frontend web, Kotlin dan Jetpack Compose untuk Android, dan SwiftUI untuk iOS, semuanya sangat cocok untuk integrasi tanpa batas dengan GraphQL. Melalui bahasa terpadunya, GraphQL dapat menyederhanakan koordinasi antara berbagai bagian aplikasi, menjadikannya lebih kohesif dan mudah untuk dikembangkan, dipelihara, dan diperluas dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, kemampuan beradaptasi, efisiensi, dan kemampuan mengetik yang kuat dari GraphQL menjadikannya tambahan penting pada glosarium Arsitektur & Pola Perangkat Lunak. Memanfaatkan GraphQL sebagai bagian integral dari platform no-code AppMaster tidak hanya dapat menyederhanakan proses pengembangan tetapi juga meningkatkan kualitas, skalabilitas, dan kinerja aplikasi yang dihasilkan, menjadikannya lebih tahan terhadap masa depan dan tahan terhadap perubahan.