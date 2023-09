GraphQL is een querytaal en runtime-omgeving voor API's, ontworpen om een ​​flexibeler, efficiënter en krachtiger alternatief te bieden voor de traditionele RESTful API. GraphQL, gemaakt door Facebook in 2012 en uitgebracht als een open-sourceproject in 2015, heeft snel aan populariteit gewonnen onder ontwikkelaars en organisaties vanwege het vermogen om zich aan te passen aan de veranderende eisen van moderne applicaties.

In tegenstelling tot REST, dat meestal een vaste set endpoints blootlegt en het over- of onderhalen van gegevens vereist, biedt GraphQL één enkel endpoint waar klanten precies de gegevens kunnen opvragen die ze nodig hebben, en niets meer. Dit wordt bereikt door het gebruik van een sterk getypeerd schema, waardoor klanten datastructuren dynamisch kunnen ontdekken en opvragen. Met deze krachtige functie kunnen front-end-ontwikkelaars clientapplicaties aanpassen en optimaliseren zonder voor elke wijziging afhankelijk te zijn van de back-end-ontwikkelaars.

Als taal is GraphQL agnostisch ten opzichte van de programmeertaal of gegevensopslag die door de onderliggende server wordt gebruikt. Dit maakt het geschikt voor een breed scala aan gegevensbronnen, waaronder databases, RESTful-services en microservices. Bovendien maakt GraphQL realtime gegevensupdates mogelijk via een functie genaamd abonnementen, waardoor clients updates van de server kunnen ontvangen zodra er wijzigingen optreden.

GraphQL heeft verschillende belangrijke kenmerken die het een aantrekkelijke keuze maken voor moderne applicatieontwikkeling:

Sterk typen: GraphQL dwingt een strikt schema af, waardoor de datastructuren en typen van de API expliciet worden gemaakt. Dit maakt krachtige tools mogelijk zoals automatisch aanvullen, validatie en typecontrole, waardoor de ontwikkeling efficiënter en minder foutgevoelig wordt.

GraphQL dwingt een strikt schema af, waardoor de datastructuren en typen van de API expliciet worden gemaakt. Dit maakt krachtige tools mogelijk zoals automatisch aanvullen, validatie en typecontrole, waardoor de ontwikkeling efficiënter en minder foutgevoelig wordt. Declaratief ophalen van gegevens: klanten vragen alleen de gegevens op die ze nodig hebben, waardoor de payload wordt geminimaliseerd en de latentie van API-aanroepen wordt verminderd. Dit is vooral gunstig voor mobiele toepassingen, waar bandbreedte en prestaties kritische factoren zijn.

klanten vragen alleen de gegevens op die ze nodig hebben, waardoor de payload wordt geminimaliseerd en de latentie van API-aanroepen wordt verminderd. Dit is vooral gunstig voor mobiele toepassingen, waar bandbreedte en prestaties kritische factoren zijn. Flexibele gegevenshiërarchie: GraphQL ondersteunt hiërarchische relaties tussen gegevensstructuren, waardoor het eenvoudig wordt om complexe domeinen te modelleren en afhankelijkheden tussen entiteiten te beheren. Dit kan het API-ontwerp vereenvoudigen door de noodzaak van denormalisatie en afzonderlijke endpoints voor elke combinatie van gerelateerde entiteiten te verminderen.

GraphQL ondersteunt hiërarchische relaties tussen gegevensstructuren, waardoor het eenvoudig wordt om complexe domeinen te modelleren en afhankelijkheden tussen entiteiten te beheren. Dit kan het API-ontwerp vereenvoudigen door de noodzaak van denormalisatie en afzonderlijke voor elke combinatie van gerelateerde entiteiten te verminderen. Versievrije evolutie: het schema- en typesysteem van GraphQL maakt het mogelijk om de API stapsgewijs te ontwikkelen door velden toe te voegen, af te schaffen of te wijzigen, zonder bestaande clients kapot te maken. Dit helpt het veelvoorkomende probleem van de 'versiebeheerhel' waarmee veel RESTful API's te maken hebben, te voorkomen.

Gezien deze voordelen is het geen verrassing dat een groeiend aantal organisaties, waaronder GitHub, Airbnb, Shopify en The New York Times, GraphQL hebben geadopteerd voor hun API's. Volgens de State of JavaScript Survey 2019 overtreft GraphQL zelfs alle andere API-technologie in termen van tevredenheid van ontwikkelaars, gebruik en interesse om deze te leren.

In de context van het AppMaster platform kan de integratie van GraphQL in de gegenereerde applicaties hun flexibiliteit, onderhoudbaarheid en efficiëntie verder verbeteren. Door gebruik te maken van de krachtige typ- en schemagestuurde functies van GraphQL, kan no-code platform van AppMaster automatisch datamodellen (databaseschema), bedrijfslogica en client-side componenten genereren die zijn geoptimaliseerd voor het declaratief ophalen van gegevens door GraphQL. Als gevolg hiervan worden de applicaties nog schaalbaarder, performanter en aanpasbaarder om uiteenlopende gebruiksscenario’s in verschillende sectoren te bedienen.

De visuele BP Designer van AppMaster, samen met de technologiestapel die Go (golang) voor de backend, Vue3 voor webfrontend, Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS omvat, zijn allemaal zeer geschikt voor naadloze integratie met GraphQL. Door de uniforme taal kan GraphQL de coördinatie tussen verschillende delen van de applicaties vereenvoudigen, waardoor ze samenhangender worden en op de lange termijn gemakkelijker te ontwikkelen, te onderhouden en uit te breiden zijn.

Over het geheel genomen maken het aanpassingsvermogen, de efficiëntie en de sterke typmogelijkheden van GraphQL het een belangrijke toevoeging aan de woordenlijst van Software Architecture & Patterns. Het omarmen van GraphQL als integraal onderdeel van het AppMaster no-code platform kan niet alleen het ontwikkelingsproces stroomlijnen, maar ook de kwaliteit, schaalbaarheid en prestaties van de gegenereerde applicaties verbeteren, waardoor ze toekomstbestendiger en veerkrachtiger worden tegen veranderingen.