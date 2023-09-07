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Tekil Desen

Eyl 07, 2023

Singleton Modeli, bir sınıfın yalnızca bir örneğe sahip olmasını ve bu örneğe küresel bir erişim noktası sağlamasını sağlayan yaratıcı bir tasarım modelidir. Bir sınıfın bir sistemdeki eylemleri koordine etmesi ve paylaşılan durumu veya kaynakları sürdürmesi gerektiğinde özellikle yararlıdır. Singleton Modeli, çeşitli yazılım mimarisi bağlamlarında, kıt kaynakların yönetilmesi, tutarlılık ve senkronizasyonun sağlanması ve uygulama çapında ayarların korunması için etkili bir teknik olarak önem kazanmıştır.

Yazılım Mimarisi ve Kalıplarında Singleton Modeli, yapılandırma verileri, günlük hizmetleri veya veritabanı bağlantıları gibi tek kaynaklara erişimi merkezileştirmek ve gereksiz çoğaltma, çakışma veya performans darboğazlarından kaçınmak için sıklıkla kullanılır. Singleton Modeli, birden fazla örneğe sahip olmanın, kaynak tükenmesi veya tutarsız sistem durumu gibi istenmeyen sonuçlara yol açacağı durumlar için uygundur.

Singleton Modeli, müşterilerin uygulamaları, iş mantığını ve RESTful hizmetlerini son derece akıcı ve verimli bir şekilde geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan AppMaster no-code platformu bağlamında özellikle önemlidir. AppMaster arka uç için Go (golang), web için Vue3 ve mobil için Kotlin ve SwiftUI gibi dilleri kullanarak yüksek performanslı ve ölçeklenebilir arka uç, web ve mobil uygulamalar üretir. Geliştiriciler, Singleton Pattern'i kullanarak kaynak kullanımını en aza indirebilir, uygulama tutarlılığını koruyabilir ve bir uygulamanın çeşitli bileşenlerinde kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.

Tipik bir Singleton sınıfı uygulaması aşağıdaki temel unsurlardan oluşur:

  • Singleton örneğine referansı tutan özel, statik bir değişken,
  • Harici örneklemeyi önleyen özel bir kurucu,
  • Tekil başvuruyu döndüren genel, statik bir yöntem (genellikle getInstance olarak adlandırılır) ve
  • Gerekirse eşzamanlı erişimi yönetmek için iş parçacığı güvenli mekanizmalar.

Singleton Modeli'nin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için geliştiricilerin aşağıdaki en iyi uygulamalara uyması gerekir:

  1. Singleton örneğinin yavaş bir şekilde başlatıldığından emin olun; bu, başlangıçta değil, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda oluşturulduğu anlamına gelir. Bu, belleği korur ve başlatma yükünü azaltır.
  2. Birden fazla iş parçacığının singleton'a aynı anda erişmesi durumunda Singleton Desenini iş parçacığı açısından güvenli bir şekilde uygulayın. Bu senkronizasyon, uygulamanın performansını etkileyebileceğinden dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
  3. Yan etkilere veya istenmeyen davranışlara yol açabilecek değiştirilebilir, durum bilgisi olan nesneler için Singleton Desenini kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, yapılandırma yönetimi veya günlük kaydı gibi uygulama çapında hizmetler sağlaması amaçlanan kararlı, durum bilgisi olmayan nesneler için kullanın.
  4. Bağımlılık ekleme veya yapılandırma bayrakları gibi, test amacıyla tekil bir örneği geçersiz kılmak veya değiştirmek için bir mekanizma sağlayın. Bu, geliştiricilerin genel sistemi etkilemeden bireysel bileşenlerdeki davranışı izole edebilmesini ve sorunları giderebilmesini sağlar.

Singleton Modeli'nin bazı potansiyel dezavantajları olabileceğini ve geliştiricilerin bunu uygulamadan önce ödünleşimleri tartması gerektiğini belirtmekte fayda var:

  • Singleton'lar bazen aşırı kullanılırsa veya kötüye kullanılırsa bir anti-model olarak kabul edilebilir. Tekil öğelerin yanlış kullanılması, sıkı bir şekilde bağlanmış, bakımı zor kodlara yol açabilir ve hata veya performans sorunları ortaya çıkma riskini artırabilir.
  • Singleton'lar, bileşenleri izole etmeyi, davranışı simüle etmeyi veya test amacıyla bağımlılıkları değiştirmeyi zorlaştıran küresel durumu ve bağımlılıkları ortaya çıkarabileceğinden test edilebilirliği engelleyebilir.
  • Singleton'lar, deterministik olmayan bir başlatma sırası getirebilecekleri için kodu karmaşık hale getirebilirler; bu, düzgün yönetilmediği takdirde hatalara ve yan etkilere yol açabilir.

Sonuç olarak Singleton Modeli, kıt kaynakların yönetilmesine, tutarlı durumun sağlanmasına ve çeşitli yazılım mimarisi bağlamlarında küresel erişimin kolaylaştırılmasına yardımcı olan güçlü bir tasarım modelidir. Geliştiriciler, singleton'ları akıllıca kullanarak ve en iyi uygulamaları takip ederek, özellikle AppMaster gibi son teknoloji platformlarda verimli ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmada bu modelin avantajlarından yararlanabilirler.

Daha fazla terimi keşfedin:
API Ağ Geçidi Aracı Kalıbı Dekoratör Deseni GraphQL Hizmet Odaklı Mimari (SOA) Komut Sorgu Sorumluluğu Ayrımı (CQRS) Konteynerleştirme N Katmanlı Mimari Oluşturucu Kalıbı Prototip Desen Sinek Sıklet Deseni Sürekli Entegrasyon (CI) Tekil Desen Tercüman Kalıbı Uç Bilgi İşlem Ölçeklenebilirlik

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