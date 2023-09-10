Yazılım Mimarisi ve Kalıpları bağlamında Devre Kesici, dağıtılmış sistemlerin hata toleransını, esnekliğini ve kararlılığını geliştirmek için kullanılan bir tasarım modelidir. Bu model, sistemin bir bölümündeki arızaların genel sistem performansı ve kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bunu, art arda gelen arızaları önleyerek ve uzak bir hizmette veya sistemin bağlı olduğu kaynakta bir arıza meydana geldiğinde işlevsellikteki zarif bozulmayı düzenleyerek yapar. Devre Kesici modeli, özellikle birden fazla bağımsız bileşenin karmaşık bir sistem oluşturmak için birbiriyle etkileşime girdiği ve her bileşenin sorumluluklarını yerine getirmek için birden fazla uzak kaynağa bağlı olabileceği mikro hizmet mimarileriyle ilgilidir.

Devre Kesici adı, elektrik sistemlerinde yaygın olarak bulunan elektrik devre kesicilerinden ilham almıştır. Bir elektrik sisteminde devre kesici, yüksek bir akım veya voltaj algıladığında elektrik akışını durdurmak ve elektrikli ekipmanın hasar görmesini ve olası yangınları önlemek için "açılır". Benzer şekilde, bir yazılım sisteminde Devre Kesici uzak kaynakların sağlığını ve performansını izler ve bir sorun tespit ettiğinde, arızalı kaynakla daha fazla iletişim kurulmasını önlemek için "açılır", böylece art arda gelen arızalardan kaçınılır ve sistemin kararlılığı ve performansı korunur. .

Devre Kesici modeli genellikle bir uygulamanın uzak hizmetleri veya kaynakları çağıran kısmının etrafına sarıcı olarak uygulanır. Bu uzak hizmetlere yapılan tüm çağrıları izler ve son çağrı geçmişinin hareketli bir penceresini tutar. Devre Kesici bu çağrı geçmişini analiz ederek aşırı zaman aşımları, yüksek hata oranları veya hizmet kalitesinin düştüğünün diğer belirtileri gibi sorunları otomatik olarak tespit edebilir. Bir sorun tespit edildiğinde Devre Kesici aşağıdaki gibi uygun eylemi gerçekleştirir:

Açık durum: Açık duruma 'geçer' ve arızalı kaynağa yapılan sonraki tüm çağrılar, uzak hizmet başlatılmadan derhal sonlandırılır. Bu, arızalı kaynak üzerindeki yükü azaltır ve sistemdeki ardışık arızaları önler.

Yarı açık durum: Yapılandırılabilir bir zaman aşımından sonra Devre Kesici, arızalı kaynağa sınırlı sayıda test çağrısı yapılmasına izin vererek yarı açık duruma geçer. Bu çağrılar başarılı olursa Devre Kesici, kaynağın kurtarıldığını varsayar ve normal çalışmaya izin vererek kapalı duruma geri döner. Test çağrıları başarısız olmaya devam ederse Devre Kesici açık duruma döner ve kaynak kurtarılıncaya kadar işlemi tekrarlar.

Devre Kesici açık veya yarı açık durumdayken uygulama, mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak ve işlevselliği sürdürmek için geri dönüş stratejileri uygulayabilir. Bu geri dönüş stratejileri, önbelleğe alınmış veya varsayılan verileri görüntülemeyi, istekleri alternatif kaynaklara yeniden yönlendirmeyi veya yalnızca belirli bir özelliğin geçici olarak kullanılamadığı konusunda kullanıcıya bilgi vermeyi içerebilir.

AppMaster olarak günümüzün karmaşık yazılım ekosisteminde dayanıklı ve hataya dayanıklı uygulamalar oluşturmanın önemini anlıyoruz. no-code platformumuz, ölçeklenebilirlik, kararlılık ve performansa güçlü bir vurgu yaparak kullanıcıların web, mobil ve arka uç uygulamalarını hızla geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Circuit Breaker modeli gibi en iyi uygulama yazılım mimarisi modellerini AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalara entegre ederek, ortaya çıkan uygulamaların, giderek daha fazla birbirine bağlanan ve dağıtılan sistemlerdeki arızalara dayanabilmesini ve bu arızalardan sorunsuz bir şekilde kurtarılabilmesini sağlıyoruz.

AppMaster görsel BP Tasarımcısı, kullanıcıların bu tür kalıpları derin teknik uzmanlık gerektirmeden uygulama mimarilerine kolayca dahil etmelerini sağlar. AppMaster platformuyla, geleneksel elle kodlamanın maliyeti ve karmaşıklığı olmadan, ustalıkla tasarlanmış, dayanıklı uygulamaların avantajlarından yararlanırsınız. Hızlı uygulama oluşturma, kapsamlı dokümantasyon ve çok çeşitli veritabanı sistemlerine yönelik destek ile AppMaster, uygulamanızın altyapısının çevik, dayanıklı ve iş ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyebilecek kapasitede olmasını sağlar.

Sonuç olarak, Devre Kesici modeli modern yazılım mimarisinde önemli bir unsurdur ve dağıtılmış sistemlerin esnekliğinin ve hata toleransının sağlanmasında önemli bir rol oynar. Geliştiriciler ve işletmeler, AppMaster no-code platformundan ve Circuit Breaker gibi mimari kalıplara yönelik güçlü desteğinden yararlanarak, öngörülemeyen koşullar karşısında bile yalnızca performanslı ve ölçeklenebilir değil aynı zamanda dayanıklı ve güvenilir uygulamalar oluşturabilir ve dağıtabilir. Günümüzün karmaşık yazılım ortamının doğasında olan başarısızlıklar ve zorluklar.