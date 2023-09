GraphQL é uma linguagem de consulta e ambiente de tempo de execução para APIs, projetado para fornecer uma alternativa mais flexível, eficiente e fortemente tipada à API RESTful tradicional. Criado pelo Facebook em 2012 e lançado como um projeto de código aberto em 2015, o GraphQL rapidamente ganhou popularidade entre desenvolvedores e organizações devido à sua capacidade de se adaptar às mudanças nos requisitos dos aplicativos modernos.

Ao contrário do REST, que geralmente expõe um conjunto fixo de endpoints e requer busca excessiva ou insuficiente de dados, o GraphQL oferece um único endpoint onde os clientes podem solicitar exatamente os dados de que precisam e nada mais. Isto é conseguido através do uso de um esquema fortemente tipado, permitindo que os clientes descubram e solicitem estruturas de dados dinamicamente. Esse poderoso recurso permite que os desenvolvedores front-end modifiquem e otimizem aplicativos clientes sem depender dos desenvolvedores back-end para cada mudança.

Como linguagem, GraphQL é independente da linguagem de programação ou armazenamento de dados utilizado pelo servidor subjacente. Isso o torna adequado para uma ampla variedade de fontes de dados, incluindo bancos de dados, serviços RESTful e microsserviços. Além disso, o GraphQL permite atualizações de dados em tempo real por meio de um recurso chamado assinaturas, permitindo que os clientes recebam atualizações do servidor assim que ocorrerem alterações.

GraphQL possui vários recursos principais que o tornam uma escolha atraente para o desenvolvimento de aplicativos modernos:

Digitação forte: GraphQL impõe um esquema estrito, tornando explícitas as estruturas e tipos de dados da API. Isso permite ferramentas poderosas como preenchimento automático, validação e verificação de tipo, tornando o desenvolvimento mais eficiente e menos sujeito a erros.

GraphQL impõe um esquema estrito, tornando explícitas as estruturas e tipos de dados da API. Isso permite ferramentas poderosas como preenchimento automático, validação e verificação de tipo, tornando o desenvolvimento mais eficiente e menos sujeito a erros. Busca declarativa de dados: os clientes solicitam apenas os dados de que precisam, minimizando a carga útil e reduzindo a latência das chamadas de API. Isto é particularmente benéfico para aplicações móveis, onde a largura de banda e o desempenho são fatores críticos.

os clientes solicitam apenas os dados de que precisam, minimizando a carga útil e reduzindo a latência das chamadas de API. Isto é particularmente benéfico para aplicações móveis, onde a largura de banda e o desempenho são fatores críticos. Hierarquia de dados flexível: GraphQL oferece suporte a relacionamentos hierárquicos entre estruturas de dados, facilitando a modelagem de domínios complexos e o gerenciamento de dependências entre entidades. Isso pode simplificar o design da API, reduzindo a necessidade de desnormalização e endpoints separados para cada combinação de entidades relacionadas.

GraphQL oferece suporte a relacionamentos hierárquicos entre estruturas de dados, facilitando a modelagem de domínios complexos e o gerenciamento de dependências entre entidades. Isso pode simplificar o design da API, reduzindo a necessidade de desnormalização e separados para cada combinação de entidades relacionadas. Evolução sem versão: o esquema e o sistema de tipos do GraphQL tornam possível evoluir a API de forma incremental, adicionando, descontinuando ou alterando campos, sem interromper os clientes existentes. Isso ajuda a evitar o problema comum de “inferno de controle de versão” enfrentado por muitas APIs RESTful.

Dadas essas vantagens, não é surpresa que um número crescente de organizações, incluindo GitHub, Airbnb, Shopify e The New York Times, tenham adotado GraphQL para suas APIs. Na verdade, de acordo com a State of JavaScript Survey 2019, GraphQL supera qualquer outra tecnologia de API em termos de satisfação, uso e interesse do desenvolvedor em aprendê-la.

No contexto da plataforma AppMaster, a integração do GraphQL nos aplicativos gerados pode aumentar ainda mais sua flexibilidade, capacidade de manutenção e eficiência. Ao aproveitar os recursos fortes de tipagem e esquema do GraphQL, a plataforma no-code do AppMaster pode gerar automaticamente modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios e componentes do lado do cliente otimizados para a busca de dados declarativos do GraphQL. Como resultado, os aplicativos se tornam ainda mais escaláveis, de alto desempenho e personalizáveis ​​para atender a diversos casos de uso em todos os setores.

O BP Designer visual do AppMaster, junto com a pilha de tecnologia que inclui Go (golang) para backend, Vue3 para frontend web, Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, são todos adequados para integração perfeita com GraphQL. Através da sua linguagem unificada, o GraphQL pode simplificar a coordenação entre as diferentes partes das aplicações, tornando-as mais coesas e fáceis de desenvolver, manter e estender a longo prazo.

No geral, a adaptabilidade, a eficiência e os fortes recursos de digitação do GraphQL o tornam uma adição importante ao glossário de Arquitetura e Padrões de Software. Adotar o GraphQL como parte integrante da plataforma no-code AppMaster pode não apenas agilizar o processo de desenvolvimento, mas também melhorar a qualidade, escalabilidade e desempenho dos aplicativos gerados, tornando-os mais preparados para o futuro e resilientes às mudanças.