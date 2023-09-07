Durum Modeli, değişen davranışları, özellikle bir nesnenin sahip olabileceği farklı durumlarla ilgili olanları ayrı sınıflar halinde kapsülleme kavramını destekleyen bir davranışsal tasarım modelidir. Yazılım mimarisi ve kalıpları bağlamında, Durum Kalıbı özellikle karmaşık, değişen davranışları temiz ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için kullanışlıdır. Bu tasarım deseni, nesne yönelimi ilkelerini kullanarak sistemlerin tasarlanması süreciyle ilgilenen nesne yönelimli tasarım desenleri kategorisine girer.

Durum Desenini uygulamanın başlıca faydaları arasında, duruma özgü davranışı ayrı sınıflara ayırarak kodun karmaşıklığında önemli bir azalma, ana bağlam sınıfının basitleştirilmesi, durumların kolay genişletilmesine ve değiştirilmesine izin verilmesi ve durum geçişlerinin kapsüllenmesi yer alır. Doğru uygulandığında bu model çok daha akıcı ve yönetilebilir bir kod tabanına yol açabilir.

Durum Deseninde ana bileşen, istemci için arayüz görevi gören Context sınıfıdır. Context sınıfı, State sınıflarından birinin mevcut durumunu temsil eden bir örneğine referans tutar. Durum sınıfları ise, söz konusu belirli durum sırasında davranışın ele alınmasına yönelik yöntemleri tanımlayarak duruma özgü davranışı kapsüller. Durum değiştiğinde Context sınıfı, yeni State sınıfına yapılan referansı günceller ve yeni nesne, davranışı işleme sorumluluğunu üstlenir. Bu, bireysel durumlarla ilgili kodun etkili bir şekilde modüler hale getirilmesini ve organize edilmesini sağlar.

Durum Desenini kullanmanın bir örneğini bir medya oynatıcısının uygulanmasında bulabilirsiniz. Bir medya oynatıcının oynatma, duraklatma veya durdurma gibi birden fazla durumu olabilir. Medya oynatıcı, Durum Desenini kullanarak her durumla ilgili davranışı ayrı sınıflarda kapsülleyebilir, bu da karmaşıklığı azaltır ve kodun sürdürülebilirliğini artırır.

Avantajlarının yanı sıra Devlet Modeli'nin bazı potansiyel dezavantajları da vardır. Birincisi, duruma özgü her davranışın ayrı bir sınıfta kapsüllenmesi nedeniyle sınıf sayısının artmasına neden olabilir. Bu, daha karmaşık bir sınıf hiyerarşisine yol açabilir ve Durum Kalıbını derinlemesine anlamayan geliştiriciler için kodun anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bununla birlikte, azaltılmış kod karmaşıklığı ve geliştirilmiş sürdürülebilirlik açısından elde edilen faydalar göz önüne alındığında, bu ödünleşim genellikle kabul edilebilir.

Durum Modeli ile ilgili bir başka olası sorun da, geliştiricileri yanlışlıkla değişken durumu kullanmaya teşvik edebilmesidir; bu da birden fazla iş parçacığının paylaşılan duruma erişmesi durumunda yarış koşulları gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, paylaşılan durumu akıllıca kullanmaya ve mümkün olduğunda değişmezliği teşvik etmeye yardımcı olacak teknikleri tercih etmeye özen gösterilmelidir.

AppMaster no-code platform, yazılım geliştiricilerin arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaları için güçlü bir araç seti sağlar. Platform, entegre İş Süreçleri ve görsel Planları ile yazılım mimarisindeki en iyi uygulamalara ve Durum Modeli gibi tasarım modellerine uygun uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesine olanak sağlar. Bu, her değişiklik yapıldığında uygulamaları sürekli olarak sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. AppMaster yaklaşımıyla mümkün olan kapsamlı ve ölçeklenebilir çözümler, onu hızlı, verimli ve uyarlanabilir uygulamalara ihtiyaç duyan küçükten kurumsala kadar her boyuttaki işletme için ideal kılar. Durum Modeli, geliştiricilerin olağanüstü yazılım çözümleri oluşturmak için AppMaster platformunu kullanırken uygulayabilecekleri birçok tasarım modeli ve mimari konseptten yalnızca biridir.