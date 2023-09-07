Olay Odaklı Mimari (EDA), çeşitli etkileşimli bileşenler arasındaki olayların, mesajların veya sinyallerin akışına odaklanan bir yazılım mimari modelidir. Yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik, esneklik ve değişikliklere uyarlanabilirlik sağlayan gevşek bağlantı ve eşzamansız iletişim ilkelerine dayanmaktadır. EDA, sistemlerin gerçek zamanlı olaylara veya durum değişikliklerine tepki vermesine, dağıtılmış sistemleri etkili bir şekilde yönetmesine ve modüler ve genişletilebilir tasarım ilkelerine bağlı kalmasına yardımcı olur.

Olay odaklı bir mimaride temel bileşenler; etkinlik üreticileri, etkinlik tüketicileri ve etkinlik kanalından oluşur. Etkinlik üreticileri, kaynak etkinliklerin oluşturulmasından ve bunların etkinlik kanalına gönderilmesinden sorumludur. Etkinlik kanalı, abonelikleri veya ilgileri doğrultusunda etkinlikleri üreticilerden tüketicilere yönlendiren aracı görevi görür. Etkinlik tüketicileri, potansiyel olarak yanıt olarak ek olayları veya eylemleri tetikleyecek şekilde olayları alır ve işler.

EDA, karmaşık, dağıtılmış sistemleri yönetme yeteneği nedeniyle modern yazılım geliştirmede giderek daha popüler bir model haline geliyor. Nesnelerin İnterneti'nin (IoT), büyük veri işlemenin ve bulut tabanlı uygulamaların yükselişiyle birlikte, olay odaklı mimariler son yıllarda önemli bir ilgi gördü. Markets and Markets'a göre, küresel olay odaklı mimari pazarının, tahmin dönemi boyunca %10,9 Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 2020'de 25,0 milyar dolardan 2025'e kadar 42,0 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Olay odaklı mimarilerin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajları vardır:

Ölçeklenebilirlik: Asenkron iletişim ve gevşek bağlantı, bileşenlerin genel sistemi etkilemeden eklenmesine veya çıkarılmasına olanak tanır. Bu, değişen iş yüklerine veya gereksinimlere yanıt olarak sistemin ölçeğinin büyütülmesine veya küçültülmesine olanak tanır.

Asenkron iletişim ve gevşek bağlantı, bileşenlerin genel sistemi etkilemeden eklenmesine veya çıkarılmasına olanak tanır. Bu, değişen iş yüklerine veya gereksinimlere yanıt olarak sistemin ölçeğinin büyütülmesine veya küçültülmesine olanak tanır. Dayanıklılık: EDA, bireysel bileşenler tüm sistemde ardışık arızalara neden olmadan arızalanabileceğinden, hata toleransını destekler. Ek olarak, olay odaklı sistemler, sorun çözüldükten sonra olayları yeniden işleyerek arızalardan otomatik olarak kurtulabilir.

EDA, bireysel bileşenler tüm sistemde ardışık arızalara neden olmadan arızalanabileceğinden, hata toleransını destekler. Ek olarak, olay odaklı sistemler, sorun çözüldükten sonra olayları yeniden işleyerek arızalardan otomatik olarak kurtulabilir. Genişletilebilirlik: EDA'nın modüler yapısı, bileşenlerin önemli bir yeniden çalışma veya genel sistem için risk olmaksızın güncellenmesine, değiştirilmesine veya genişletilmesine olanak tanır. Bu, bakımı yapılabilir ve uyarlanabilir yazılımların geliştirilmesini teşvik eder.

EDA'nın modüler yapısı, bileşenlerin önemli bir yeniden çalışma veya genel sistem için risk olmaksızın güncellenmesine, değiştirilmesine veya genişletilmesine olanak tanır. Bu, bakımı yapılabilir ve uyarlanabilir yazılımların geliştirilmesini teşvik eder. Gerçek zamanlı yanıt verme: Olay odaklı sistemler, olaylara meydana geldikçe tepki verebilir, iş mantığının hızlı bir şekilde yürütülmesine olanak tanır ve kullanıcı deneyimini geliştirir.

Olay odaklı mimarinin gerçek dünyadaki bir örneği e-ticaret alanındadır. Bir müşteri sipariş gönderdiğinde bir etkinlik oluşturulur ve etkinlik kanalına gönderilir. Envanter yönetimi sistemleri, nakliye sistemleri ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri gibi birkaç farklı etkinlik tüketicisi bu etkinlikle ilgilenebilir. Her tüketici, olayı bağımsız olarak işler ve aralarında herhangi bir doğrudan koordinasyon olmadan ilgili sistemlerini günceller. Bu yaklaşım, e-ticaret sisteminin yüksek trafik yüklerini etkili bir şekilde yönetmesine ve iş mantığı veya gereksinimlerindeki değişikliklere uyum sağlamasına olanak tanır.

AppMaster no-code platform, olaya dayalı uygulamalar oluşturmak için ideal bir ortamdır. Görsel tasarım araçları, geliştiricilerin olay odaklı mimarinin gereksinimleriyle uyumlu veri modelleri, iş süreçleri ve API endpoints oluşturmasına olanak tanır. Arka uç uygulamaları, güçlü eşzamanlılık ve ölçeklenebilirlik özellikleriyle bilinen ve onu dağıtılmış sistemler oluşturmak için çok uygun kılan Go programlama dili kullanılarak oluşturulur. Web uygulamaları TypeScript ile Vue3 çerçevesini kullanır ve mobil uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI ile sunucu odaklı çerçevelerden yararlanır. Platformun sunucu odaklı yaklaşımı, uygulamanın kullanıcı arayüzünde ve iş mantığında gerçek zamanlı güncellemeler yapılmasına olanak tanırken, sık sık uygulama mağazası gönderimi ihtiyacını azaltır.

AppMaster ile geliştiriciler, modern yazılım geliştirme trendleriyle uyumlu, ölçeklenebilir, esnek ve duyarlı, olay odaklı uygulamalar oluşturma sürecini kolaylaştırabilir. AppMaster, otomatik olarak kod, komut dosyaları ve belgeler oluşturarak geliştiricilerin uygulamalarını oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için gerekli araçlara sahip olmasını sağlar ve pazara sunma süresini ve teknik borcu büyük ölçüde azaltır. AppMaster, arka uç sistemlerden ön uç web veya mobil uygulamalara kadar uçtan uca uygulama geliştirme için kapsamlı destek sağlayarak onu hem geliştiriciler hem de kuruluşlar için güçlü bir araç haline getiriyor.